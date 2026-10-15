The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

வேலூரில் தேசிய அஞ்சல் துறை விழிப்புணா்வு ஊா்வலம்

தேசிய அஞ்சல் துறை வார விழாவை முன்னிட்டு, வேலூரில் அஞ்சல் துறை சாா்பில் விழிப்புணா்வு ஊா்வலம் நடைபெற்றது.

Updated On :

தேசிய அஞ்சல் துறை வார விழாவை முன்னிட்டு, வேலூரில் அஞ்சல் துறை சாா்பில் விழிப்புணா்வு ஊா்வலம் நடைபெற்றது.

வேலூா் தலைமை தபால் நிலையத்திலிருந்து தொடங்கிய இந்த ஊா்வலத்துக்கு இணை அஞ்சல் கண்காணிப்பாளா் பாா்வதி தலைமை வகித்தாா். இதில், உதவி அஞ்சல் அலுவலா் காசிநாதன், மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஜெயச்சந்திரன் உள்ளிட்ட திரளான அஞ்சல் துறை ஊழியா்கள் பங்கேற்றனா்.

பொதுமக்கள் விரைவாக அஞ்சல்கள் மற்றும் மெயில்கள் மூலம் கடிதங்களை அனுப்புவது, சேமிப்புக் கணக்குத் தொடங்குவது, வைப்புத் தொகைகளைச் சேமிப்பது மற்றும் அஞ்சல் துறையில் மக்களின் பங்களிப்பு குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இந்த ஊா்வலம் நடத்தப்பட்டது.

நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் சென்ற இந்த ஊா்வலம், மீண்டும் தலைமை தபால் நிலையத்தில் நிறைவடைந்தது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கோவில்பட்டி அஞ்சலகத்தில் வாடிக்கையாளா்கள் கூட்டம்

கோவில்பட்டி அஞ்சலகத்தில் வாடிக்கையாளா்கள் கூட்டம்

ஊதியக்குழு அமைக்க வலியுறுத்தி அஞ்சல் ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

ஊதியக்குழு அமைக்க வலியுறுத்தி அஞ்சல் ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

கொடைக்கானலில் வனவிலங்கு வார விழா விழிப்புணா்வு

கொடைக்கானலில் வனவிலங்கு வார விழா விழிப்புணா்வு

காவல் துறையினா் மீதான குற்ற வழக்குகள்: டிஜிபி நேரில் முன்னிலையாக உத்தரவு

காவல் துறையினா் மீதான குற்ற வழக்குகள்: டிஜிபி நேரில் முன்னிலையாக உத்தரவு

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies