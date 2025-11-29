விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் டிச.2-ல் தாயுமானவா் திட்டம்
தமிழக முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ், விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த முதியவா்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று ரேஷன் பொருள்கள் டிச. 2, 3, 4 ஆகிய தேதிகளில் வழங்கப்படும் என்று கூட்டுறவுத் துறை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மண்டல இணைப் பதிவாளா் ஏ.விஜயசக்தி சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு :
தமிழக முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ், தமிழகத்தில் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதியோா் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரா்களின் வீடுகளுக்கே சென்று, பொது விநியோகத் திட்டப் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 71 ஆயிரம் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கு மாதந்தோறும் வாகனங்களில் பொது விநியோகத் திட்டப் பொருள்கள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, பணியாளா்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில் டிசம்பா் மாதம் 2 முதல் 4-ஆம் தேதி வரை பயனாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று பொது விநியோகத் திட்டப் பொருள்களை வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதை பயனாளிகள் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.