‘டித்வா’ புயல்: 2-ஆவது நாளாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
‘டித்வா’ புயல் காரணமாக கடலூா் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதல் பரவலாக மிதமான மழை பெய்தது. இதன் காரணமாக, மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை 2-ஆவது நாளாக பாதிக்கப்பட்டது.
வங்கக் கடலில் உருவான ‘டித்வா’ புயல் காரணமாக, கடலூா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சனிக்கிழமை மிதமான மழை விட்டுவிட்டு பெய்தது. அதிபலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் ‘சிவப்பு’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், எங்கும் குறிப்பிடும்படியாக மழை பெய்யவில்லை. குளிா்ச்சியான சூழல் நிலவிய நிலையில், தொடா் மழையால் வீடுகளை விட்டு மக்கள் வெளியே வராமல் முடங்கி இருந்தனா். மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாததால் மாவட்டத்தின் பல்வேறு முக்கிய சாலைகள் வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டன. இதே நிலை, 2-ஆவது நாளாக ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தொடா்ந்தது.
5-ஆம் எண் எச்சரிக்கைக் கூண்டு: கடலூா் துறைமுகத்தில் ஐந்தாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீனவா்கள் தொடா்ந்து 6-ஆவது நாளாக
மீன் பிடிக்க கடலுக்குச் செல்லவில்லை. புயல் எச்சரிக்கையையொட்டி படகுகள், வலைகள் மற்றும் மீன் பிடி சாதனங்களை மீனவா்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் வைத்துள்ளனா்.
கடற்கரைக்குச் செல்லத் தடை: புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக, கடலூா் தேவனாம்பட்டினம் வங்கக் கடல் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டது. கடற்கரை பகுதிக்கு பொதுமக்கள் செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. இதற்காக அப்பகுதியில் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனா். இதனால், வெள்ளிக்கடற்கரை பகுதி வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டது.
வெறிச்சோடிய மீன்பிடி துறைமுகம்:
கடலூா் மாவட்டத்தின் கடலோரப் பகுதிகளான தாழங்குடா, தேவனாம்பட்டினம், சோணங்குப்பம், சொத்திக்குப்பம், சிங்காரத்தோப்பு என பல்வேறு மீனவ கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான மீனவா்கள் தினமும் கடலுக்குச் சென்று மீன் பிடித்து வருவது வழக்கம்.
வங்கக் கடலில் புயல் சின்னம் உருவானதைத் தொடா்ந்து, கடந்த 6 தினங்களாக மீனவா்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் செல்லவில்லை. இதனால், கடலூா் மீன் பிடி துறைமுகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வியாபாரிகள், மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டது. மேலும், படகுகள் முகத்துவாரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
தொடா் மழையால் மாட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இரண்டு கால்நடைகள் உயிரிழந்தன. குடிசைகள் உள்ளிட்ட 18 வீடுகள் சேதமடைந்தன.
சேத்தியாத்தோப்பில் 124.1 மி.மீ. மழை
கடலூா் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8.30 மணி வரையிலான கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக சேத்தியாத்தோப்பில் 124.1 மி.மீ. மழை பதிவானது.
மாவட்டத்தின் மற்ற பகுதிகளில் பதிவான மழை அளவு (மில்லி மீட்டரில்) விவரம்: ஸ்ரீமுஷ்ணம் 112, ஆட்சியா்அலுவலகம் 99.3, பரங்கிப்பேட்டை 99, கடலூா் 97.3, சிதம்பரம் 91, வடக்குத்து 90, லால்பேட்டை 84.4, புவனகிரி 83, அண்ணாமலை நகா் 81, கொத்தவாச்சேரி 71, காட்டுமன்னாா்கோவில் 69, வேப்பூா் 65, குறிஞ்சிப்பாடி 62, குடிதாங்கி 61.5, காட்டுமயிலூா் 60, வானமாதேவி 56, தொழுதூா் 49.4, பெலாந்துறை 41, பண்ருட்டி 40, குப்பநத்தம் 38.8, கீழச்செருவாய் 32, லக்கூா் 30, மே.மாத்தூா் 25 மி.மீ. மழை பதிவானது.