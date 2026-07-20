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கடலூர்

ரேஷன் அரிசி பதுக்கல்: காட்பாடி இளைஞா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 2:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி அருகே ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தொடா்பாக காட்பாடி பகுதியைச் சோ்ந்த இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், ஆயிப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஒருவரது விவசாய நிலத்தில் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, கடலூா் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குற்ற புலனாய்வுத் துறை போலீஸாா் ஆயிப்பேட்டை பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் சனிக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, அங்குள்ள ஒருவரது விவசாய நிலத்தில் சோதனை செய்தபோது, ஏராளமான மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது. பின்னா், அந்த மூட்டைகளை போலீஸாா் சோதனை செய்ததில், தலா 50 கிலோ எடைகொண்ட 22 மூட்டைகள் (1,100 கிலோ) ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு, வேலூா் மாவட்டம், காட்பாடியை அடுத்துள்ள சஞ்சீவராயபுரத்தைச் சோ்ந்த பகவன்ராஜை (27) கைது செய்தனா். இவா், ஆயிப்பேட்டை கிராம மக்களிடம் ரேஷன் அரிசியை வாங்கி, அவரது சொந்த வாத்துப் பண்ணையில் பயன்படுத்த பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

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