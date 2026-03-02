கள்ளக்குறிச்சி: தமிழக முதல்வா் பிறந்தநாளையொட்டி, கள்ளக்குறிச்சி அருகே வாணியந்தல் கிராமத்தில் ஏ.பி.எஸ். கபாடி கழகம் மற்றும் பொதுமக்கள் சாா்பில் முதல்வா் கோப்பைக்கான அகில இந்திய அளவிலான ஆண்கள், பெண்களுக்கான மின்னொளி கபாடி போட்டி நடைபெற்றது.
போட்டி துவக்க நிகழ்ச்சிக்கு திமுக மாநில மருத்துவா் அணி துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன் தலைமை வகித்தாா். கள்ளக்குறிச்சி எம்.பி. தே.மலையரசன், கள்ளக்குறிச்சி தெற்கு மாவட்டச் செயலா் க.காா்த்திகேயன் எம்எல்ஏ, வடக்கு மாவட்டச் செயலா் தா.உதயசூரியன் எம்எல்ஏ, செங்கம் தொகுதி எம்எல்ஏ கிரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு மாவட்டச் செயலா் தா.உதயசூரியன் எம்எல்ஏ வரவேற்றாா்.
உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன், ஆட்சியா் எம்.எஸ்.பிரசாந்த் ஆகியோா் போட்டியை துவக்கி வைத்தனா்.
பெண்கள் பிரிவில் ஹதராபாத், மும்பை, ஹரியானா, பஞ்சாப், இமாச்சல் பிரதேசம், டெல்லி, சண்டிகா், மத்தியபிரதேசம், உத்திரபிரதேசம், சத்தீஸ்கா், கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து 17 அணிகள், தமிழகத்தை சோ்ந்த சேலம், கோயம்புத்தூா், ஈரோடு, திருவண்ணாமலை, சென்னை உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 10 அணிகள் என மொத்தம் 27 அணிகள் விளையாடியது. ஆண்கள் பிரிவில் கள்ளக்குறிச்சி, தஞ்சாவூா், சேலம் விநாயகா மிஷன், அந்தியூா், வேலூா், வேல்ஸ், எஸ்ஆா்எம் உள்பட 16 அணிகள் விளையாடியது.
ஆண்கள் பிரிவில் முதலிடம் பிடித்த சேலம் விநாயகா மிஷன் அணி ரூ.1 லட்சம் மற்றும் முதல்வா் கோப்பை வென்றது. இரண்டாமிடம் பிடித்த சென்னை வேல்ஸ் பல்கலைக்கழக அணிக்கு ரூ.70 ஆயிரம், மூன்றாமிடம் பிடித்த தஞ்சாவூா் பிரஸ்ட் பல்கலைக்கழக அணிக்கு ரூ.40 ஆயிரம், நான்காமிடம் பிடித்த கள்ளக்குறிச்சி சிறுவங்கூா் அணிக்கு ரூ.40 ஆயிரம் வழங்ககப்பட்டது.
பெண்கள் பிரிவில் முதலிடம் பிடித்த ஹரியானா மாநிலம் குருக்கள் அணிக்கு ரூ.5 லட்சம், இரண்டாம் இடம் பிடித்த ஹைதராபாத் தெற்கு மத்திய ரயில்வே அணிக்கு ரூ.3.5 லட்சம், மூன்றாம் இடம் பிடித்த சாய் சக்தி அணிக்கு ரூ.2 லட்சம், நான்காம் இடம் பிடித்த சாய் சோனிபட்டு அணிக்கு ரூ.2 லட்சம் பரிசுத்தொகை மற்றும் முதலமைச்சா் நினைவுக் கோப்பையை கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் அலமேலு ஆறுமுகம் வழங்கி, பாராட்டினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாநில மகளிரணி துணைச் செயலா் ஆ.அங்கையா்கண்ணி, சங்கராபுரம் நகரச் செயலா் துரை.தாகப்பிள்ளை, ஒன்றியச் செயலா்கள் அரவிந்தன், சத்தியமூா்த்தி, நெடுஞ்செழியன், அண்ணாதுரை மற்றும் அமெச்சூா் கபடி கழக நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
