ஆபாச குறுஞ்செய்தி விவகாரம்: பல்வேறு அமைப்பினா் போராட்டம்
கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில் தவெக எம்எல்ஏ., சி.அருள் விக்னேஷை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி பல்வேறு அமைப்பினா் புதன்கிழமை போராட்டம் நடத்தினா்.
கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில் தவெக எம்எல்ஏ., சி.அருள் விக்னேஷை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி பல்வேறு அமைப்பினா் புதன்கிழமை போராட்டம் நடத்தினா்.
கள்ளக்குறிச்சி கச்சிராயப்பாளையம் சாலையில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தாய்-சேய்நலப் பிரிவு முன் ஊா்வலமாகச் சென்ற இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா், கள்ளக்குறிச்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்தின் உள்ளே செல்ல முயன்றனா். அப்போது அங்கு பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த கள்ளக்குறிச்சி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ம.கலையரசன் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா்கள் மாணிக்கராஜா, ஜோசப் செல்வராஜ் மற்றும் போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தினா்.
இதையடுத்து இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்க மாவட்டச் செயலா் சிவக்குமாா் தலைமையில் எம்எல்ஏ அலுவலகம் முன் கீழே அமா்ந்து முழக்கமிட்டனா். பின்னா், எம்எல்ஏ அலுவலகத்தின் உள்ளே செல்ல முயன்ற 19 பேரை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தி, கைது செய்தனா்.
கொட்டும் மழையில் திமுக மகளிரணி ஆா்ப்பாட்டம்: கள்ளக்குறிச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக மகளிரணி சாா்பில் கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்.ஏ சி.அருள் விக்னேஷை உடனடியாக கைது செய்யக்கோரி கொட்டும் மழையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
கள்ளக்குறிச்சி நான்குமுனை சந்திப்பில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்ட மகளிரணிச் செயலா் அஸ்வினி செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்தாா். இதில் கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏவின் உருவபொம்மை எரிக்கப்பட்டது.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க.அழகுவேலு, திமுக மகளிரணி நிா்வாகி விமலா உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்டோா் கொட்டும் மழையில் தவெக எம்எல்ஏ., அருள் விக்னேஷ் பதவி விலக வலியுறுத்தியும், அவரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் முழக்கமிட்டனா்.
கள்ளக்குறிச்சி நான்குமுனை சந்திப்பில் கொட்டும் மழையில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுக மகளிரணியினா்.
கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அலுவலகம் முன் தரையில் அமா்ந்து போராட்டம் நடத்திய இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா்.
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