பரதநாட்டியத்தில் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம்: அரசுப் பள்ளி மாணவிகளுக்கு எஸ்.பி. பாராட்டு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் வட்டத்துக்குள்பட்ட சின்னகொள்ளியூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி மாணவிகள் பரதநாட்டியத்தில் மாவட்ட அளவில் இரண்டாமிடம் பிடித்த நிலையில், இந்த மாணவிகளை மாவட்ட எஸ்.பி. பாராட்டினாா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் வட்டத்துக்குள்பட்ட சின்னகொள்ளியூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி மாணவிகள் பரதநாட்டியத்தில் மாவட்ட அளவில் இரண்டாமிடம் பிடித்த நிலையில், இந்த மாணவிகளை மாவட்ட எஸ்.பி. பாராட்டினாா்.
தமிழக அரசால் நடத்தப்பட்ட கலைத் திருவிழா (2026 - 27) போட்டிகளில் தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான போட்டி இந்திலி ஆா்.கே.எஸ். கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில் ஒன்றிய அளவில் முதலிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் மாவட்ட அளவிலான கலைத் திருவிழாவில் பங்கேற்றனா். இதில், 3 முதல் 5 வகுப்புகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற பரதநாட்டியம் குழுப் போட்டியில் ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட சின்னக்கொள்ளியூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியைச் சோ்ந்த மாணவிகள் இரண்டாமிடம் பெற்றனா். இந்த மாணவிகள் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் எஸ்.பி. இ.ஷாநாஸை புதன்கிழமை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனா். மாணவிகளுக்கு மாவட்ட எஸ்.பி. பரிசு வழங்கி பாராட்டினாா். அப்போது, பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் மொ.பழனிச்சாமி உடனிருந்தாா்.
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