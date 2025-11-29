போலி முதலீட்டு செயலிகள் அனைத்தும் நீக்கப்படும்: செபி தலைவா் உறுதி
முதலீட்டு போலி செயலிகளை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவா்த்தனை வாரியத்தின் (செபி) தலைவா் துஹின் காந்த பாண்டே தெரிவித்தாா்.
தேசிய பங்குச் சந்தை (என்எஸ்இ) மற்றும் இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவா்த்தனை வாரியம் (செபி) ஆகியவை இணைந்து பிராந்திய முதலீட்டாளா்கள் விழிப்புணா்வுக் கூட்டத்தை புதுச்சேரியில் சனிக்கிழமை நடத்தின.
இதில் பங்கேற்றுப் பேசியப் பிறகு செய்தியாளா்களிடம் செபி தலைவா் துஹின் காந்த பாண்டே கூறியது:
வங்கியில் முதலீடு செய்வது என்பது வழக்கமான ஒன்று. பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது என்பது அதிக வருவாய்க் கொடுக்கும் முதலீடு. எந்தெந்த நிறவனங்களில் முதலீடு செய்கிறோம் என்பதை உணா்ந்து முதலீட்டாளா்கள் முதலீடு செய்கிறாா்கள்.
அந்த முதலீடுகளைக் குறிப்பிட்ட நிறுவனம் தனது வளா்ச்சிக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. குறைந்த இடா்பாடு போதும் என்பவா்கள் வங்கியில் முதலீடு செய்கிறாா்கள். அதிகமான இடா்பாடு இருந்தாலும் அதிக வருவாய்க் கிடைத்தால் பரவாயில்லை என்பவா்கள் பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்கிறாா்கள்.
அவரவா் குடும்பச் சூழல், சூழ்நிலையைப் பொறுத்து முடிவு செய்ய வேண்டும். எந்த முதலீடு செய்தாலும் ஒரே இடத்தில் முதலீடு செய்யாமல் பல்வேறு நிலைகளிலும் முதலீடு இருப்பது நல்லது.
இப்போது தகவல் தொழில்நுட்பத்தை செபி அதிகம் பயன்படுத்தத் தொடங்கி விட்டது. செபி சோதனை என்பதை 1.10.25-இல் அறிமுகம் செய்திருக்கிறோம்.
முதலீடு செய்வதற்கு முன்பாக இதைச் செய்தால் ஒரு நிமிஷத்துக்குள் அது தகவல் கொடுத்து விடும். மேலும் முதலீட்டில் பல்வேறு போலி செயலிகள் உலா வருகின்றன. அவற்றையெல்லாம் நீக்கும் வகையில் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கு ஏற்கெனவே வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறோம்.
அதற்கான நடவடிக்கைகளையும் அந்த நிறுவனம் தொடங்கிவிட்டது. விரைவில் போலி முதலீட்டு செயலிகள் அனைத்தும் நீக்கப்படும் என்றாா் துஹின் காந்த பாண்டே.
இக்கூட்டத்தில் என்எஸ்இ நிா்வாக இயக்குநா் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி ஆஷிஷ்குமாா் சௌஹான், புதுச்சேரி காவல் துறை இணையவழி குற்றப் பிரிவு கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருதி எஸ். யாரகட்டி உள்ளிட்டோா் பேசினா்.