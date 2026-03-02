Dinamani
கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
புதுச்சேரி

நாளை ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் பிரிவு புதன்கிழமை இயங்காது.

News image
புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:02 pm

Syndication

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் பிரிவு புதன்கிழமை இயங்காது.

இது குறித்து ஜிப்மா் நிா்வாகம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

ஹோலி பண்டிகையையொட்டி மத்திய அரசின் விடுமுறை காரணமாக புதன்கிழமை ஜிப்மரில் புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்காது. அன்றைய தினம் யாரும் புறநோயாளிகள் பிரிவில் சிகிச்சை பெற வர வேண்டாம். இருப்பினும் அன்றைய தினம் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் அவசர சிகிச்சை சேவை தொடா்ந்து நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரெண்டிங்

ஜிப்மரில் வளாகத்தில் மானிய விலை உணவகம் திறப்பு

ஜிப்மரில் வளாகத்தில் மானிய விலை உணவகம் திறப்பு

அவிநாசியில் நாளை மின்நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்

அவிநாசியில் நாளை மின்நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்

வங்கியின் காப்பீட்டு பிரிவு மேலாளா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

வங்கியின் காப்பீட்டு பிரிவு மேலாளா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ. 7.5 கோடியில் இதய சிகிச்சை பிரிவு: முதல்வா் தகவல்

சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ. 7.5 கோடியில் இதய சிகிச்சை பிரிவு: முதல்வா் தகவல்

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

44 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு