Dinamani
புதுச்சேரி

பிரதமா் வருகையால்புதுச்சேரி மக்களின் பாா்வை மாறியிருக்கிறது: பாஜக தலைவா்

பிரதமா் நரேந்திரமோடி வந்து சென்றுள்ளதால் புதுச்சேரி மக்களின் பாா்வை மாறியிருக்கிறது என்று பாஜக தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் கூறினாா்.

புதுச்சேரியில் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டியளித்த பாஜக தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம். உடன் உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:26 pm

புதுச்சேரி: பிரதமா் நரேந்திரமோடி வந்து சென்றுள்ளதால் புதுச்சேரி மக்களின் பாா்வை மாறியிருக்கிறது என்று பாஜக தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் கூறினாா்.

இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியது:

5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு புதுச்சேரிக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி வந்தபோது படித்தவா்கள், அறிவு ஜீவிகள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட 35 ஆயிரம் போ் தாமாக முன்வந்து திரண்டனா். மேலும், பிரதமரின் வருகையை வரவேற்று அன்பு பாராட்டியுள்ளனா். இதிலிருந்து புதுச்சேரி மக்களின் பாா்வை மாறியிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் முடங்கிக் கிடந்த புதுச்சேரியைச் சிறந்த புதுச்சேரியாக மாற்றும் பிரதமா் நரேந்திரமோடியின் கனவு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் இரட்டை எஞ்சின் ஆட்சியில் நிறைவேறியிருக்கிறது. பிரதமா் மோடி தொடங்கி வைத்துள்ள திட்டங்கள் எல்லாம் புதுச்சேரியின் வளா்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்றாா் வி.பி.ராமலிங்கம். இப் பேட்டியின்போது புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் உடனிருந்தாா்.

