புதுச்சேரியில் ஹோலி கொண்டாட்டம்

புதுச்சேரியில் போலீஸ் தலைமையகம், ஜிப்மா் கல்லுாரி, பல்கலைக் கழகம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும், வட இந்தியா்கள் வசிக்கும் பகுதிகளிலும் ஹோலி பண்டிகை புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
புதுச்சேரி ஐ.ஜி., அலுவலகம் அமைந்துள்ள தலைமையகத்தில் ஹோலி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதில் வட மாநில போலீஸ் அதிகாரிகளின் குடும்பத்தினா் பங்கேற்றனா். ஒருவா் மீது ஒருவா் வண்ணப்பொடிகளை தூவியும், பாடலுக்கு நடனமாடியும், இனிப்பு வழங்கியும் உற்சாகமாகக் கொண்டாடினா்.
ஜிப்மா் மருத்துவக் கல்லூரியில் பயிலும் பல்வேறு மாநிலத்தைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவியா் வண்ணப் பொடிகளைப் பூசியும், தண்ணீரை ஒருவா் மீது ஒருவா் பீய்ச்சி அடித்தும் உற்சாகமாக ஹோலி பண்டிகையைக் கொண்டாடினா். புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக வளாகத்திலும், வெளி மாநில மாணவ, மாணவியா் உற்சாகத்துடன் ஹோலி பண்டிகையைக் கொண்டாடினா். இந்த பண்டிகையையொட்டி ஜிப்மா் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை புறநோயாளிகள் பிரிவை புதன்கிழமை மூடியிருந்தது. எனினும்,அவசர சிகிச்சை பிரிவு இயங்கியது.
