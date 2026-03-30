திமுக வேட்பாளா் சிவா வீடு, வீடாக வாக்குசேகரிப்பு
Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:16 pm
புதுச்சேரி வில்லியனூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் மாநில அமைப்பாளருமான ஆா்.சிவா வீடு,வீடாக சென்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக தொகுதி மக்களுக்கு செய்துள்ள வளா்ச்சிப் பணிகளை எடுத்துக் கூறி வெண்ணிசாமி நகா், எழில் நகா், நம்மவா் நகா் ஆகிய பகுதிகளில் வீடு, வீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா் (படம்).
மேலும், தமிழக அரசின் திராவிட மாடல் ஆட்சி புதுச்சேரியில் அமைந்தால் மேலும் பல்வேறு திட்டங்கள் சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தப்படும் என மக்களிடம் வாக்குறுதி அளித்தாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
