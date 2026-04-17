பொங்கல், தீபாவளிப் பண்டிகை விழாக்காலம் போல, தற்போது சட்டப் பேரவைத் தோ்தலும் ஒரு விழாக்காலம்தான். 50 ஆண்டுகளைக் கடந்த கட்சிகளும், அண்மையில் உதயமான கட்சிகளும் தாங்கள் நடத்தும் அரசியல் கூட்டங்களுக்கு ஆள் பிடிப்பது தோ்தல் கால தேவையாக உள்ளது.
1980 முதல் 2010-ஆம் ஆண்டுகள் வரையிலான காலங்களில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை, மக்களவைத் தோ்தல்கள் என்பதுதான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருந்தன. அப்போதைய அரசியல் களத்தில் முன்னாள் முதல்வா்கள் மு.கருணாநிதி, எம்ஜிஆா், ஜெ.ஜெயலலிதா போன்ற ஆளுமைமிக்க தலைவா்கள் கோலோச்சிய காலம் அது.
கிராமங்களில் முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் தோ்தல் பணிமனைகளைத் திறந்து, கட்சிப் பாடல்கள், பேச்சுகளை ஒலிபரப்ப செய்வது, நாள்தோறும் மாலையில் வாக்குகளை சேகரிப்பது, உறவினா்களாக இருந்தாலும் வெவ்வேறு கட்சிகளில் இருப்பதால் வாக்குவாதம் செய்தல் போன்றவை எல்லாம் அந்தக் காலங்களில் நாம் கண்ட தோ்தல் கால காட்சிகளாகும்.
ஆனால், தற்போது தோ்தல் ஆணையத்தின் சீா்திருத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக, பொது இடங்களில் சுவா் விளம்பரங்கள் செய்வது, கொடி கட்டுவது, இரவு 12 மணியைத் தாண்டியும் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்துவது, பிரசாரங்களை மேற்கொள்வது போன்ற நடைமுறைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுவிட்டன. இரவு 10 மணிக்கு மேல் தோ்தல் பிரசாரம் செய்ய முடியாத நிலைதான் தற்போது உள்ளது.
1980, 1990, 2000-ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற தோ்தல் பிரசாரக் கூட்டங்களுக்கு தற்போது போன்று எந்தக் கட்சியும் பணம் கொடுத்து ஆள்களை அழைத்து வர வேண்டிய நிலை இல்லை. வாகனத்தை ஏற்பாடு செய்து, தேநீரோ அல்லது உணவுப் பொட்டலங்களோ வாங்கிக் கொடுத்தால்போதும், மக்கள் பிரசாரக் கூட்டங்களுக்கு வந்துவிடும் நிலை இருந்தது. தற்போது உள்ளது போன்ற தொழில்நுட்ப வளா்ச்சிகள் 1980, 1990-களில் இல்லை.
பொதுக்கூட்டம் நடத்தும் கட்சியைச் சோ்ந்த பேச்சாளா்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பாா்கள். இதோ நமது தலைவா் அந்த ஊருக்கு வந்துவிட்டாா். இந்த ஊருக்கு வந்துவிட்டாா். இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வந்துவிடுவாா். இதோ வந்துவிட்டாா் என்று ஒலிபெருக்கியில் அறிவிப்புகள் வந்த வண்ணமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால், அந்தக் கட்சித் தலைவரோ தான் திட்டமிட்ட நேரத்துக்கு வர முடியவில்லை என்றாலும், மக்களிடம் வருத்தத்தை தெரிவித்துக்கொண்டு தான் பேச ஆரம்பிப்பாா். பொதுக்கூட்டம் முடியும் வரை கூட்டமும் கலையாது. தலைவா்களின் பேச்சை வெயிலாக இருந்தாலும், மழையாக இருந்தாலம் பொருள்படுத்தாமல் கேட்டது அந்தகால மக்கள்.
தலைவா்களும் தங்களுக்காக காத்திருந்த மக்களைக் கண்டதும், கவலைகள் பல இருந்தாலும், நெடுந்தொலைவு பயணக் களைப்பு இருந்தாலும் எதையும் காட்டிக் கொள்ளாமல் மக்கள் முன் தங்கள் பேச்சைத் தொடங்கிவிடுவா். ஒரு மணி நேரம் கடந்தாலும் தலைவா்களின் பேச்சை கேட்டது அந்தக்கால மக்கள். ஆனால், இன்றைய நிலை அப்படியில்லை.
இன்றைய இளையதலைமுறையினா் கைப்பேசியில் முகநூலிலும், கட்செவி அஞ்சலிலும், சுட்டுரையிலும், இன்ஸ்டா கிராமிலும் மூழ்கிக் கிடக்கின்றனா். அவா்களை எந்தக் கூட்டமாக இருந்தாலும் அரை மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர வைப்பது கடினம். ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றும் தலைவரின் பேச்சு தொலைக்காட்சிகளிலும், சமூக ஊடகங்களிலும் நேரலையாக ஒளிபரப்பாகின்றன. அடுத்த 10 நிமிஷங்களுக்கு அந்தந்த கட்சித் தலைவா் அல்லது கட்சிரீதியிலான பெயரிலான சமூக ஊடகக் கணக்கிலிருந்து புகைப்படங்களும், விடியோ காட்சிகளும், உரைகளும் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகின்றன. இதற்கு விருப்பம் தெரிவித்து பதிவிடுவா்கள் ஒருபுறம் இருக்க, எதிா்வினையாற்றுபவா்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றனா்.
கூட்டத்துக்கு மக்களைத் திரட்டுவது: தொழில்நுட்ப வளா்ச்சி காரணமாக, பல்வேறு வசதிகள் கிடைத்தாலும், தோ்தல் காலங்களில் நடைபெறும் அரசியல் கட்சிகளின் பிரசாரக் கூட்டங்களுக்கு கூட்டத்தை கூட்டுவதுதான் அரசியல் கட்சிகளுக்குத் தற்போது உள்ள பெரும் சவாலாகும். அரசு சாா்பில் நடைபெறும் விழாக்கள் என்றால், அரசு அதிகாரிகள் நலத் திட்ட உதவிகளைப் பெறுவதற்கு பயனாளிகளைத் தோ்வு செய்து, அந்தந்த பகுதி அளவில் ஆள்களை அழைத்து வருகின்றனா். இதற்கு அரசு சாா்பில் தொகையும் செலவிடப்படுகின்றன.
ஆனால், அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் பொதுக்கூட்டங்கள், தோ்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அப்படி ஆள்களை அழைத்து வருவதற்கு தற்போதைய நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதிருக்கிறது. இதற்காக குறிப்பிட்ட அளவில் செலவு செய்ய வேண்டியதுள்ளது என்கின்றனா் அரசியல் கட்சிகளின் நிா்வாகிகள்.
கிராமப்புறங்களில் பொதுமக்களை கூட்டத்துக்கு அழைத்து வருவதெனில், வேன் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும், உணவு அல்லது தேநீா் அல்லது பிஸ்கட், குளிா்பானம், கார, இனிப்பு வகைகள் போன்ற ஏதாவது ஒன்றை கட்சி நிா்வாகிகளோ அல்லது பொறுப்பாளா்களோ ஏற்பாடு செய்து அழைத்து வர வேண்டும், கூட்டங்கள் முடிந்த பின்னா் பாதுகாப்பாக அவா்களை கிராமப்புறங்களுக்கு கொண்டு சென்று விட வேண்டும். இதே நிலைதான் நகரப் பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது.
இதனால் தாங்கள் சாா்ந்த இயக்கத்தின் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த திட்டமிட்டும் அரசியல் கட்சிகளின் மாவட்டப் பொறுப்பாளா்கள், கூட்ட செலவினங்களில் மக்களை அழைத்து வரும் பணிக்காக தனியே நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனா். அதிலும், தற்போது பேரவைத் தோ்தல் காலம் என்பதால், தங்கள் கட்சியின் தலைமைக்கு தங்களின் செல்வாக்கை எடுத்துக் காட்டும் வகையில் கூட்டங்களை அதிகளவில் கூட்ட முற்படுவதால், மக்களை அதிகளவில் அழைத்து வருவதற்கு அரசியல் கட்சியினா் ஆா்வம் காட்டி வருகின்றனா்.
குறைந்தது ரூ.200: தற்போதைய தோ்தல் பிரசாரக் கூட்டத்துக்கு பொதுமக்கள் வர வேண்டுமெனில், அவா்களுக்கு குறைந்தது ரூ.200 முதல் ரூ.300 வரை தந்தாக வேண்டும். இதைத் தவிர, குடிநீா் புட்டி, பிஸ்கட், குளிா்பானம், இனிப்பு அல்லது கார வகைகள் கொண்ட பாக்கெட் போன்றவை என இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று வழங்கப்பட வேண்டும். இவைதான் இன்றைய தோ்தல் பிரசாரக் களத்தில் காணப்படும் முக்கிய அம்சமாகும். அதே நேரத்தில், கட்சி உணா்வு காரணமாக எந்தவித எதிா்பாா்ப்பும் இல்லாமல் வரும் தொண்டா்கள் தனி ரகமாகும்.
பொதுக்கூட்டம் மட்டுமல்ல, நகரப் பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட கட்சியின் வேட்பாளருக்காக தெரு, தெருவாகச் சென்று வாக்கு சேகரிப்பதற்கும் இதே நடைமுறையைத்தான் அரசியல் கட்சிகள் கடைப்பிடித்து வருகின்றன. இதற்கு அந்தந்த பகுதி, வட்ட, கிளைக் கழக நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்றனா். காலையில் ஒரு கட்சியின் கொடியைத் தாங்கிப் பிடித்துச் செல்லும் மக்கள், மாலையில் மற்றொரு கட்சியின் கொடியை தாங்கிப் பிடித்து வாக்களிக்க கோரும் வகையிலான முழக்கங்களை எழுப்பிச் செல்கின்றனா்.
பணம் வாங்கிக்கொண்டு கூட்டத்துக்குச் செல்லும் பொதுமக்களை நாம் குறை கூற முடியாது. தொடக்கத்தில் பணம் கொடுத்து பழக்கப்படுத்திய அரசியல் கட்சிகள்தான் இதற்கான காரணகா்த்தாக்கள். இன்றைய நவீன தொழில்நுட்ப வளா்ச்சியின் காரணமாக எல்லாமே மாற்றமடைந்த நிலையில், கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தது போன்ற மனநிலையில் மக்களும் இல்லை.
5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தோ்தல் வருகிறது. தோ்தலுக்காக செலவு செய்கிறாா்கள். அதில் சிறு பங்குதான் எங்களைப் போன்ற பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் தொகை. இன்றைய நிலையில் அனைத்துப் பொருள்களின் விலையும் அதிகரித்துவிட்ட நிலையில், எங்களுக்கு வழங்கப்படும் தொகை, அவா்களுக்கு பெரிய அளவில் செலவினத்தை ஏற்படுத்தாது என்கின்றனா் கூட்டங்களுக்குச் செல்லும் பொதுமக்கள்.
டோக்கன்கள்: தற்போது பொதுக்கூட்டங்களுக்கு மக்களை அழைத்துச் செல்லும் அரசியல் கட்சியினா் புதிய உத்திகளைக் கையாள்கின்றனா். காலையில் டோக்கன் வழங்குகிறாா்கள். கூட்டம் முடிந்து வீட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லும்போது, பண விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. காரணம், காலையிலேயே பணத்தை கொடுத்துவிட்டால், கூட்டம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே பலரும் கூட்டப் பகுதியிலிருந்து வெளியேறி விடுகின்றனா். இதைத் தடுக்க இந்த உத்தியை அரசியல் கட்சியினா் கையாள்கின்றனா். இதுபோன்று, பணம் தருவதாகக் கூறி அழைத்துச் சென்ற பின்னா், பணம் தராமல் ஏமாற்றிய கட்சி நிா்வாகிகளும் உளளதாக பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனா்.
எது எப்படியோ, அரசியல் களத்தில் எல்லாமும் மாற்றமடைந்துவிட்டது. அதில், கூட்டத்துக்கு பணம் கொடுத்து அழைத்து வர வேண்டிய நிலைக்கு தற்போதைய அரசியல் நிலையும் மாறிவிட்டது. இதனால், தோ்தல் கால கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் பணிக்கும் செல்லும் நபா்களுக்கு வருமானம் ஆதாயம். இவா்கள் ஒரே நாளில் இரு கட்சிகளின் தொண்டா்களாகக் கூட பணியாற்றுகிறாா்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
-கு.வைத்திலிங்கம்.
