சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் என்றாலோ அல்லது மக்களவைத் தோ்தல் என்றாலே சுயேச்சை வேட்பாளா்களும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவா்களாகக் கருதப்படுகிறாா்கள். வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கி, இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் வெளியிடும் வரை மக்கள் மத்தியில் காணப்படும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் பலா், அதன் பின்னா் இருக்கும் இடமே தெரிவதில்லை.
இதற்கு காரணம், சில சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் கட்சியில் தங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிா்பாா்த்து, போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்படும் போது கட்சிக்கு தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்துவதற்காக போட்டியிடுவது, அதன் மூலம் தான் சாா்ந்த கட்சி வேட்பாளரின் வெற்றியைப் பாதிக்கும் வகையிலான பணிகளை மேற்கொள்வது, முக்கிய கட்சி வேட்பாளருக்கு வாக்குகள் கிடைப்பதில் சிதறலை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், அந்த வேட்பாளரை எதிா்த்து போட்யிடிடும் எதிா்தரப்பு வேட்பாளா் தனது ஆதரவாளா்களைத் தோ்தலில் போட்டியிட செய்வது, முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளா்களின் பெயா்களைக் கொண்டவா்களை சுயேச்சை வேட்பாளா்களாக நிறுத்துவது போன்ற காரணங்களால்தான் தோ்தலில் போட்டியிடும் சுயேச்சை வேட்பாளா்களின் எண்ணிக்கை தோ்தலுக்குத் தோ்தல் அதிகரித்து வருகிறது.
வேட்புமனுதாக்கல் காலத்தின் போதும், மனுக்கள் மீதான பரிசீலனையின் போதும், இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் அறிவிப்பு மற்றும் சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் போது அதிகளவில் காணப்படும் சுயேச்சை வேட்பாளா்களில் பெரும்பாலானவா்களை அதற்குப் பின்னா் பாா்ப்பது என்பது அரிதாகவே உள்ளது. மக்கள் நலன்சாா்ந்த கோரிக்கைகளுக்காக போட்டியிடுவதாகக் கூறும் சில வேட்பாளா்கள் தொடா்ந்து தங்கள் சின்னத்தை மக்களிடம் கொண்டு சென்று வாக்கு கேட்கிறாா்களே தவிர, மற்ற சுயேச்சை வேட்பாளா்களைத் தோ்தல் களத்தில் காண்பது என்பது அரிதாகவே இருந்து வருகிறது.
இத் தோ்தலில் 90 சுயேச்சைகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செஞ்சி, மயிலம், திண்டிவனம் (தனி), வானூா் (தனி), விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, திருக்கோவிலூா் ஆகிய 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிட 218 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதில் 72 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில் 146 மனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. இந்த நிலையில் 14 போ் தங்கள் வேட்புமனுக்களைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 132 வேட்பாளா்களைக் கொண்ட இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.
இதில் திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, விசிக, தவெக, நாம் தமிழா் கட்சி, பகுஜன் சமாஜ் கட்சி, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி போன்ற முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளா்களைத் தவிா்த்து மற்றவா்கள் சுயேச்சை வேட்பாளா்களாகத்தான் போட்டியிடுகின்றனா். அந்த வகையில் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலுள்ள 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் சுயேச்சை வேட்பாளா்களின் எண்ணிக்கை 90 ஆக உள்ளது.
சுயேச்சைகளின் சின்னங்கள்: விசில் சின்னம் இதுவரை சுயேச்சை வேட்பாளா்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அந்த சின்னம் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கும், கேமரா சின்னம் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சிக்கும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுவிட்டது. அதே நேரத்தில் சுயேச்சைகளுக்கு கப்பல், கத்திரிக்கோல், ரப்பா் ஸ்டாம்ப், பந்து, லாரி, டூத் பிரஸ், சாலை உருளை, ரோபட், தென்னந்தோப்பு, சீப்பு, மெழுகுவா்த்தி, ஆட்டோ, தா்பூசணி, பலூன், தொப்பி, தொலைக்காட்சிப் பெட்டி, கிரிக்கெட் வீரா், மணிபா்ஸ், தண்ணீா்கூடை, குளிா்சாதனப் பெட்டி, உலக உருண்டை , பலாப்பழம், எரிவாயு உருளை, ஒலிவாங்கி, வைரம், திராட்சை, தீப்பெட்டி, சிறு உரலும் உலக்கையும், குடைமிளகாய், வாளி, மின்கம்பம், கெண்டி, கண்காணிப்பு கேமரா, மின்கம்பம் போன்ற 100-க்கும் மேற்பட்ட சின்னங்களில் வேட்பாளா்கள் தோ்வு செய்யும் சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன.
சின்னங்களை பிரபலப்படுத்துவதில் சிக்கல்: திராவிடக் கட்சிகளின் வேட்பாளா்களோ, தேசியக் கட்சிகளின் வேட்பாளா்களோ அவா்களது சின்னத்தில் போட்டியிடுவதால், சின்னத்தை வாக்காளா்களிடம் கொண்டு சோ்ப்பதில் அவா்களுக்கு சிக்கல் இருப்பதில்லை. ஆனால், சுயேச்சை வேட்பாளா்களுக்கு சின்னங்களை மக்களிடம் கொண்டு சோ்ப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. தாங்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் சின்னங்களை வரைதல், விளம்பரப்படுத்துதல், பிரசாரத்தின் போது காட்சிப்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு சிக்கல்களை சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனா். அதே நேரத்தில் முக்கிய அரசியல் கட்சி வேட்பாளரின் வாக்குகளுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் போட்டி வேட்பாளராகவோ அல்லது எதிா்முகாம் சாா்பில் நிறுத்தப்படும் சுயேச்சை வேட்பாளராகவோ இருப்பவா்கள் தங்கள் சின்னங்களை மக்களிடம் கொண்டு சோ்ப்பதற்கு தனி ஆா்வம் காட்டிவருகின்றனா். மற்றபடி பெரும்பாலான சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் சின்னத்தை விளம்பரப்படுத்தி மக்களிடம் கொண்டு சோ்க்க பெரும்பாடுபட்டு வருகின்றனா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்கு 2024-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலின் போது கூட சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் பலரை தோ்தல் களத்தில் காண முடிந்தது. ஆனால், தற்போதைய சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் குறிப்பிட்ட சில சுயேச்சை வேட்பாளா்களைத் தவிர, மற்ற வேட்பாளா்களைத் தோ்தல் களத்திலேயே காண முடியவில்லை என்கின்றனா் வாக்காளா்கள். எத்தனை வாக்குகள் நமக்கு கிடைத்தால் என்ன, நாம் என்ன வெற்றி பெற போகிறோமா என்ற நினைப்பில் அவா்கள் உள்ளாா்களா? எனத் தெரிய வில்லை. மனுதாக்கல் செய்ததோடு தங்கள் வேலை முடிந்துவிட்டதாக அவா்கள் கருதுகிறாா்களோ என நினைக்கத் தோன்றுகிறது என்கின்றனா் வாக்காளா்கள்.
ஒரே பெயரில் வேட்பாளா்கள் : விழுப்புரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக இரா.லட்சுமணன் போட்டியிடுகிறாா். அதே நேரத்தில் வெவ்வேறு இனிசியலை கொண்ட லட்சுமணன் பெயரில் 3 சுயேச்சை வேட்பாளா்களும் தோ்தலில் களம் காண்கின்றனா். அதிமுக வேட்பாளா் விஜயா சுரேஷ்பாபு போட்டியிடும் நிலையில், விழுப்புரம் தொகுதியில் 4 விஜயாக்கள் போட்டியிடுகிறாா்கள். இதுபோன்று வேறு சில தொகுதிகளிலும் ஒரெ பெயா் கொண்ட சுயேச்சை வேட்பாளா்களும் தோ்தல் களத்தில் உள்ளனா்.
தங்களை எதிா்த்து போட்டியிடுபவா்களின் பெயா்களைக் கொண்டவா்களைத் தேடிப்பிடித்து, அவா்களை போட்டியிட செய்வதன் மூலம், எதிா்த்து நிற்பவரின் வாக்கு எண்ணிக்கையில் சேதாரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என நினைத்து முக்கியஅரசியல் கட்சி வேட்பாளா்கள் மறைமுகமான நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவது முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், பெரிய அளவில் ஒரே பெயா் கொண்ட சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை என்பது ஏற்கெனவே நடைபெற்ற முடிந்த தோ்தல் முடிவுகள் உணா்த்துகின்றன.
எங்கே சென்றாா்கள் சுயேச்சைகள்?: தோ்தல் பிரசாரம் நிறைவு கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், குறிப்பிட்ட சில எண்ணிக்கையிலான சுயேச்சை வேட்பாளா்களைத் தவிர, மற்ற வேட்பாளா்களை தோ்தல் பிரசாரத்தில் காண முடிவதில்லை. வேட்பாளரின் ஒவ்வொரு செலவையும் தோ்தல் ஆணையம் கண்காணித்து வருவதால், பல சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் பிரசாரத்துக்கும் வருவதில்லை, மக்களைச் சந்தித்து வாக்கும் கேட்பதில்லை. பெயரளவில் ஓரிரு நாள்களில் பிரசாரம் செய்து விட்டுச் செல்லும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள், அதன் பின்னா் முக்கியத்துவம் தருவதில்லை என்கிற கருத்தும் பொதுவாக உள்ளது. மேலும் பல சுயேச்சை வேட்பாளா்கள், அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்களின் சாா்பில் வாக்குப்பதிவு நாளன்று முகவா்களாக வாக்குச்சாவடியில் அமருவதற்கு அனுமதி வழங்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நிறுத்தப்படுவதால், அவா்களும் பிரசாரத்துக்கு வருவதில்லை. இன்னும் சில பகுதிகளில் முக்கிய அரசியல் கட்சி வேட்பாளா்களை சந்தித்து, தங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிப்பதாகக் கூறி சிலா் இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் வெளியான பின்னா் நடவடிக்கையை மேற்கொள்கின்றனா். இவ்வாறாகத்தான் தோ்தல் காலத்தில் சுயேச்சை வேட்பாளா்களின் செயல்பாடுகள் உள்ளன. வரும்காலங்களில் இதிலும் என்னஎன்ன மாற்றங்கள் வரப் போகிறதோ தெரியவில்லை.
------------------
-கு.வைத்திலிங்கம்.
