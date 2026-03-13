பம்பை ஆற்றங்கரைப் பகுதியில் தொல்லியல் துறையினா் ஆய்வு

விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பம்பை ஆற்றங்கரைப் பகுதியில் தொல்லியல் ஆய்வுக்கான கணக்கெடுப்புப் பணியை தொல்லியல் துறையினா் தொடங்கியுள்ளனா்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பம்பை ஆற்றங்கரைப் பகுதியில் காணப்படும் தொல்லியல் பொருள்கள்.
Updated On :13 மார்ச் 2026, 7:05 pm

2025, ஜனவரி 28-ஆம் தேதி விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்ற தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், மாவட்டத்துக்கென 9 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டாா். அதில், விக்கிரவாண்டி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் அன்னியூா் அ.சிவா விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று, பம்பை ஆற்றங்கரைப் பகுதியில் பழங்கால வரலாற்றுப் பெருமைகளைக் கண்டறியும் வகையில் தொல்லியல் ஆய்வு நடத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பையும் வெளியிட்டாா்.

தொடா்ந்து நிதித் துறைச் செயலரும், தொல்லியல் துறை ஆணையருமான த.உதயசந்திரனை விக்கிரவாண்டி எம்எல்ஏ வலியுறுத்தி, தொல்லியல் ஆய்வுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகளைமேற்கொள்ளுமாறு வலியுறுத்தி வந்தாா். இதைத்தொடா்ந்து கள ஆய்வு மேற்கொள்ள உதயச்சந்திரன் உத்தரவிட்டாா்.

மாநிலத் தொல்லியல் துறையின் துணை இயக்குநா் வி.பி.யதீஸ்குமாா் தலைமையிலான குழுவினா் கள ஆய்வைத் தொடங்கியுள்ளனா். இந்த குழுவில் தொல்லியல் துறை உதவி இயக்குநா் பி.ஜி.லோகநாதன், அலுவலா்கள் கே.சுரேஷ் மற்றும் பரத்குமாா் உள்ளிட்டோா் இடம் பெற்றுள்ளனா். இவா்கள் பம்பை ஆற்றங்கரையோரப் பகுதிகள், அங்கு கண்டறிப்பட்ட தொல்லியல் பொருள்கள், அதன் சிறப்புகள், அதன் காலம் போன்றவை குறித்து கணக்கெடுப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். இந்த கணக்கெடுப்புப் பணி முடிந்து ஆய்வுப் பணிகள் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

