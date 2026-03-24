தொகுதி அறிமுகம் - விழுப்புரம்
விழுப்புரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி குறித்து...
தமிழக சட்டப்பேரவை (கோப்புப்படம்)
தமிழகத்தின் வடமாவட்டங்களை தென் மாவட்டங்களோடு இணைக்கும் பகுதியாகவுள்ள விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் தலைநகரில் அமைந்துள்ள தொகுதி.
வொளி காஞ்சி மகா பெரியவர், நடிகர் சிவாஜி கணேசன், அவ்வை நடராசன், திருக்குறள் முனுசாமி போன்ற முக்கிய பிரமுகர்கள் பிறந்த மாவட்டம்.
விழுப்புரம் நகரப் பகுதிகள், கோலியனூர், கண்டமங்கலம் ஒன்றியப் பகுதிகளிலும், வளவனூர் பேரூராட்சிப் பகுதிகளும் அடங்கியிருக்கிறது. விவசாயத்தை பிரதானமாகக் கொண்ட இந்த தொகுதியில் கிராமங்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளன.
தொகுதி அறிமுகம்
விழுப்புரம் - 74
இதுவரை வெற்றி பெற்றவர்கள்...
1957- சாரங்கபாணி கவுண்டர் (காங்.)
1962-எம்.சண்முக உடையார் (திமுக)
1967-எம்.சண்முகஉடையார் (திமுக)
1971-எம்.சண்முக உடையார் (திமுக)
1977-பி. கிருஷ்ணன் (அதிமுக)
1980-கே.பி.பழனியப்பன்(திமுக)
1984- எம்.ராஜரத்தினம் என்கிற மணி(அதிமுக)
1989- க.பொன்முடி (திமுக)
1991-டி.ஜனார்த்தனம் (அதிமுக)
1996-க.பொன்முடி (திமுக)
2001-க.பொன்முடி (திமுக)
2006-க.பொன்முடி (திமுக)
2011- சி.வி.சண்முகம் (அதிமுக)-
2016-சி.வி.சண்முகம்(அதிமுக)
2021-இரா.லட்சுமணன் (திமுக)
முருகேசன் - தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், வருவாய்க் கோட்டாட்சியர், விழுப்புரம் (9445000424)
விழுப்புரம் தொகுதியில் தொழில் பேட்டை உருவாக்க வேண்டும் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையிலான தொழில்சாலைகள் தேவை.
விழுப்புரம் நகரப் பகுதிகளிலும், விரிவாக்கப்பட்ட பகுதிகளிலும் புதை சாக்கடைத் திட்டப் பணிகளை முழுமையாக முடித்து பயன்பாடுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். கண்டமங்கலத்தை தனி வட்டமாக உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தட்டுப்பாடில்லா குடிநீர் விநியோகத்துக்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
உதவித் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள்
யுவராஜ் - 9629236430, கற்பகம் - 96559 36600
இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் இந்த தொகுதியில், திமுக 9 முறை வென்றுள்ளது. அதிமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. திமுகவின் தற்போதைய துணைப் பொதுச் செயலர் க.பொன்முடி 4 முறை வென்ற தொகுதியாக விழுப்புரம் உள்ளது.
