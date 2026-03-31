பைக் மீது லாரி மோதல்: ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு
கிளியனூா் அருகே லாரி மோதியதில் பைக்கில் சென்ற கிரேன் ஓட்டுநா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
பலி
பிரதிப் படம்
Updated On :31 மார்ச் 2026, 8:27 pm
விழுப்புரம் மாவட்டம், கிளியனூா் அருகே லாரி மோதியதில் பைக்கில் சென்ற கிரேன் ஓட்டுநா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
வானூா் வட்டம், பெரும்பாக்கம் மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரா.ஸ்ரீதா் (46), கிரேன் ஓட்டுநா். இவா் திங்கள்கிழமை புதுச்சேரி - திண்டிவனம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கிளியனூரை அடுத்த ஓமந்தூா் பகுதியில் பைக்கில் சென்றுள்ளாா்.
அப்போது அங்கு வந்த லாரி மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த ஸ்ரீதா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து கிளியனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...