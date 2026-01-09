வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

பொருளாதாரம் சீராகவே தொடரும். பழைய கடன்களை அடைத்துவிடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகப் பணிகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சிறப்பைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் லாபம் அதிகரிக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் அனைத்து வேலைகளையும் சுறுசுறுப்புடன் செய்து முடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினரின் தனித்தன்மை வெளிப்படும். பெண்கள் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியைக் காண்பீர்கள்.

மாணவர்கள் சோம்பேறித்தனத்தை மூட்டைக் கட்டி வைத்துவிட்டு நன்றாகப் படிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

weekly predictions

Related Stories

No stories found.