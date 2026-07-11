உங்கள் ஜாதகத்தில் இரட்டைக் குழந்தை யோகம் உள்ளதா?அறிவது எப்படி?

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி இரட்டையர்களைக் குறிக்கும் கிரகமான புதன், தனது சொந்த வீடான மிதுன ராசியில் சஞ்சரிப்பதும், மகரம் உள்ளிட்ட இரட்டைத் தன்மை கொண்ட ராசிகள் புதனுடன் தொடர்புகொள்வது இரட்டையர்களின் பிறப்பைக் குறிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.
லக்னாதிபதி, அதன் நிலை, ஆண் மற்றும் பெண் கிரகங்களின் அமைவிடங்கள், அவற்றின் மீதான கிரகப் பார்வைகள் ஆகியவை இரட்டையர் பிறப்பிற்கு முக்கியமான காரணிகளாக இருந்தாலும், நீண்ட காலம் சஞ்சரிக்கும் கிரகங்கள் இரட்டைத் தன்மை கொண்ட ராசிகளில் இருப்பதும், புதன் போன்ற வேகமாகச் செல்லும் கிரகங்கள் அவ்வப்போது அவற்றுடன் தொடர்புகொள்வதும், அதிக எண்ணிக்கையிலான இரட்டையர்கள் பிறப்பதற்கு ஏற்ற சூழலைப் பிரபஞ்சம் உருவாக்குவதாகத் தோன்றுகிறது.
புத்திர காரகனான குரு பகவான் இரட்டைத் தன்மை கொண்ட மீன ராசியிலும், சனி பகவான் கன்னி ராசியிலும் சஞ்சரித்து வரும் காலகட்டத்தில், வழக்கத்தை விட அதிக அளவில் இரட்டையர்கள் பிறப்பதற்கான சாதகமான சூழலை கோள் நிலைகள் ஏற்படுத்துவதாகவே தெரிகிறது.
பெண்களின் ஜாதகங்களை ஆராயும்போது, அவர்களுக்கு இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்தும் கிரக அமைப்புகளைக் காண முடிகிறது.
அவற்றில் அடிக்கடி காணப்படும் சில அமைப்புகள்..
லக்னம், குரு மற்றும் சந்திரன் ஆகிய மூன்றிலிருந்தோ அல்லது இவற்றில் ஏதேனும் இரண்டிலிருந்தோ எண்ணும்போது வரும் ஐந்தாம் வீடு 'உபய ராசி'யில் அமைந்திருப்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். இந்த வீடுகளின் அதிபதிகள் ராசி அல்லது அம்சத்தில் உபய ராசிகளில் அமைந்திருப்பது இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
ராசி அல்லது அம்சத்தில் உபய ராசிகளில் உள்ள ஆண் அல்லது பெண் கிரகங்களின் பார்வை ஐந்தாம் வீட்டின் மீது விழுவது. ஐந்தாம் வீடு (லக்னம், குரு அல்லது சந்திரனிலிருந்து எண்ணும்போது) ஒரு உபய ராசியாகவோ அல்லது 'சதுஷ்பாத ராசியாகவோ (நான்கு கால்களைக் கொண்ட விலங்கைக் குறிக்கும் ராசி) இருந்து, புதன் கிரகம் ஐந்தாம் வீடு அல்லது ஐந்தாம் வீட்டு அதிபதியுடன் தொடர்பு கொண்டு, அதே வேளையில் ராகு-கேதுக்களுடனும் (நிழல் கிரகங்கள்) இணைந்திருப்பது.
லக்னம் அல்லது குருவிலிருந்து எண்ணப்படும் ஐந்தாம் வீட்டைப் புதன் பார்ப்பதும், அதே சமயம் ஐந்தாம் வீட்டிற்கு ஐந்தாம் வீட்டை (பாவத் பாவம்) ராகு-கேதுக்கள் அல்லது உபய ராசிகளில் உள்ள கிரகங்கள் பார்ப்பதும் இரட்டையர்கள் பிறப்பதற்கு உரிய முக்கிய காரணிகளாகும்.
ஐந்தாம் வீட்டு அதிபதி, சூரியன், குரு மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்கள் ராசி அல்லது அம்சத்தில் உபய ராசிகளில் அமைந்திருப்பது. பிறப்பு ஜாதகம் என்பது பிறப்பின்போது வானத்தின் ஒரு புகைப்படம் போன்றது. ஜோதிடர்கள் இந்த ஜாதகத்தைப் பயன்படுத்தி ஆளுமைப் பண்புகள், வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் இரட்டைக் குழந்தைகளின் பிறப்பு உள்பட சாத்தியமான நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்கிறார்கள். சில ஜோதிடக் குறிகாட்டிகள் இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான சாத்தியத்தைக் குறிக்கின்றன. இந்தக் குறிகாட்டிகளில் குறிப்பிட்ட கிரக நிலைகள், பார்வைகள் அடங்கும், இவற்றை ஒரு அனுபவமிக்க ஜோதிடரால் அடையாளம் காண முடியும்.
இரட்டைப் பிறப்புக்கான அறிகுறிகள்
ஜோதிடர்கள் இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான சாத்தியத்தைக் குறிக்கும் குறிப்பிட்ட சேர்க்கைகள் மற்றும் நிலைகளைத் தேடுகிறார்கள்.
புதனின் தாக்கம்
புதன் இரட்டைத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. அது ஐந்தாம் வீடு அல்லது ஐந்தாம் அதிபதியுடன் இணைந்திருந்தால், அது இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
வக்கிரகங்கள்
வக்கிரகங்கள் பெரும்பாலும் அவற்றின் விளைவுகளைப் பெருக்குகின்றன. வக்கிர இயக்கத்துடன் தொடர்புடைய பன்முகத்தன்மை என்ற கருத்தின் காரணமாக, ஒரு வக்கிர ஐந்தாம் அதிபதி, அதாவது வியாழன், இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான சாத்தியத்தைக் குறிக்கலாம்.
இரட்டை ராசிகள்
ஐந்தாம் வீட்டில் அல்லது ஐந்தாம் அதிபதியுடன் இரட்டை ராசிகள் (மிதுனம், கன்னி, தனுசு மற்றும் மீனம்) இருப்பது இரட்டைப் பிறப்புகளைக் குறிக்கலாம். இந்த ராசிகள் இயல்பாகவே இரட்டைத்தன்மையின் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன.
இரட்டையரைக் குறிக்கும் நட்சத்திரங்கள்
அஸ்வினி மற்றும் விசாகம் போன்ற குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் இரட்டைத்தன்மை, இரட்டையர்களுடன் தொடர்புடையவை. குரு அல்லது ஐந்தாம் அதிபதி போன்ற முக்கிய கிரகங்கள் இந்த நட்சத்திரங்களில் அமைந்திருந்தால், அது இரட்டைப் பிறப்புகளைக் குறிக்கலாம்.
கேரளத்தில் சுவாரசியம்
கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 'கோடிஞ்சி' என்ற தொலைதூர கிராமம், உலகளவில் ஒரு மர்மமான கிராமமாகும். ஏனெனில், உலகிலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான இரட்டையர்கள் வசிக்கும் கிராமமாகக் கருதப்படுகிறது. இக்கிராமத்தில் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்கு 400-க்கும் மேற்பட்ட ஜோடி இரட்டையர்கள் உள்ளனர். 2008-ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி, தேசிய அளவில் 1,000 பிறப்புகளில் இரட்டையர்களின் பிறப்பு விகிதம் 9-க்கும் குறைவாகவே இருந்தது. இது கோடிஞ்சி கிராமத்தின் விகிதத்தை விட மிகக் குறைவானதாகும்.
இந்த விசித்திரமான நிகழ்வுக்கான காரணத்தைக் கண்டறிய, ஹைதராபாத்தில் உள்ள CSIR-சென்டர் ஃபார் செல்லுலார் அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜி), கேரள மீன்வளம் மற்றும் கடல்சார் ஆய்வுகள் பல்கலைக்கழகம்(KUFOS)மற்றும் லண்டன், ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பல்கலைக்கழகங்கள் எனப் பல அமைப்புகள் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டன. இருப்பினும், இதற்கான காரணம் குறித்து இதுவரை அறிவியல் பூர்வமாக எதுவும் நிரூபிக்கப்படவில்லை. இந்த நிகழ்வு அனைத்து மதங்களைச் சேர்ந்த மக்களிடமும் காணப்படுகிறது.
இரட்டைக் குழந்தைகள் தாங்கள் பிறந்த இடத்துடன் ஏதோ ஒரு விதமான 'கர்ம வினைத் தொடர்பு' இருப்பது உறுதி. இவர்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு கல்வித் தகுதிகளைப் பெறுவார்கள், வெவ்வேறு அலுவலகங்களில் பணிபுரிவார்கள், மேலும் (இயல்பாகவே) வெவ்வேறு நபர்களைத் திருமணம் செய்துகொள்வார்கள்.
வேத ஜோதிடத்தில், இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அறிய 'சப்தாம்ச' D-7) கட்டம் ஆராயப்படுகிறது; இது குழந்தைப்பேறு தொடர்பான விஷயங்களுக்கான ஒரு சிறப்புப் பிரிவுக் கட்டமாகும். இரட்டைத் தன்மையைக் குறிக்கும் ராசிகள் (மிதுனம், கன்னி, தனுசு, மீனம்) மற்றும் பெருக்கத்தைக் குறிக்கும் குறிப்பிட்ட கிரகச் சேர்க்கைகள் ஆகியவற்றின் வலுவான தாக்கத்தை ஜோதிடர்கள் இதில் கவனிக்கிறார்கள்.
D-7 கட்டத்தில் இரட்டைக் குழந்தைகளுக்கான முக்கிய அறிகுறிகள்
பின்வரும் அமைப்புகள் இருந்தால் இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
முக்கிய இரட்டை ராசிகள்: சப்தாம்ச கட்டத்தில் லக்னம் அல்லது 5-ம் வீடு (குழந்தைப் பாக்கியத்தைக் குறிக்கும் வீடு) இரட்டை ராசியில் அமைந்திருப்பது. புதன் மற்றும் குரு: 5-ம் வீட்டில் புதன் மற்றும் குரு அமைந்திருப்பது அல்லது 5-ம் வீட்டிற்கு இவர்களே அதிபதியாக இருப்பது பல குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான வலுவான அறிகுறியாகும். ஏனெனில் புதன் இரட்டைத் தன்மையையும், குரு விரிவாக்கத்தையும் குறிக்கின்றனர்.
ராகுவின் பங்கு: வேத ஜோதிடத்தில் ராகு ஒரு பெருக்கியாக செயல்படுகிறது. D-7 கட்டத்தின் 5-ம் வீட்டில் ராகு அமைந்திருப்பது பெரும்பாலும் வழக்கத்திற்கு மாறான கருத்தரிப்பு முறைகளைக் குறிக்கிறது. இதில் இரட்டைக் குழந்தைகள் அல்லது IVF போன்ற முறைகள் அடங்கலாம். சூரியன் மற்றும் குரு (ஆண் இரட்டையர்கள்): சூரியன் மற்றும் குரு ஆகிய இருவரும் மிதுனம் அல்லது தனுசு ராசியில் அமைந்திருந்தால், அது பாரம்பரியமாக ஆண் இரட்டையர்கள் பிறப்பதற்கான அறிகுறியாகக் கருதப்படுகிறது. சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் (பெண் இரட்டையர்கள்) சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் மீனம் அல்லது கன்னி ராசியில் அமைந்து, புதனின் பார்வையைப் பெற்றிருந்தால், அது பெண் இரட்டையர்கள் பிறப்பதைக் குறிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
சந்திரன் மற்றும் சுக்கிரன்: சந்திரன் மற்றும் சுக்கிரன் ஒரே ராசியில் (குறிப்பாக இரட்டைப்படை ராசியில்) இணைந்திருந்தால், அது இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறப்பதைக் குறிக்கிறது. பொதுவாக ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் குழந்தை.
ஜோதிடர்களின் கணிப்பு
முழுமையான கணிப்பிற்கு முதன்மை ராசி கட்டம் மற்றும் D-7 கட்டம் ஆகிய இரண்டையும் ஆராய வேண்டும். D-7 கட்டத்தில் 5-ம் வீட்டு அதிபதியை அடையாளம் காண்பது. அந்த அதிபதி இரட்டை ராசியில் அமர்ந்துள்ளாரா என்று சரிபார்ப்பது. 5-ம் வீடு அல்லது அதன் அதிபதி மீது புதன் அல்லது ராகுவின் பார்வை அல்லது சேர்க்கை உள்ளதா என்று பார்ப்பது. இதைப் பற்றி மேலும் அறிய விரும்பினால், உங்கள் ஜாதகத்தை ஆராயத் தகுந்த ஜோதிடரை நாடவும்.
தகுந்த ஜோதிடரிடம் உங்கள் D-7 கட்டத்தில் 5-ம் வீடும் அதன் அதிபதியும் இரட்டை ராசிகளில் (மிதுனம், கன்னி, தனுசு, மீனம்) அமைந்துள்ளனவா? புதன் அல்லது ராகு 5-ம் வீட்டைப் பார்க்கிறார்களா? அதற்கேற்ப உங்கள் கிரக அமைப்புகளை ஆராயலாம்!
ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... பரிகாரம்", என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்.
தொடர்புக்கு: WA 98407 17857
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