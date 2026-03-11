வாழ்க்கைத் துணையின் குணாதிசயத்தை ஜாதகம் மூலம் அறிய முடியுமா?

ஜோதிடர் தையூர். சி. வே. லோகநாதன்
ஒரு ஜாதகத்தில் 7 ஆம் வீடு என்பது களத்திரம் எனும் வாழ்வின் துணையைப் பற்றிக் கூறுவதாகும். 7 ஆம் வீடு வாழ்க்கைத் துணையின் அம்சத்தையும் குணாதிசயத்தையும் வரையறுக்கும் பிரதான வீடாகும். 7 ஆம் வீட்டில் எந்த ராசி உதயமாகிறது என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். மேலும், வாழ்க்கைத் துணை அந்த ராசியால் இயற்கை விதிகளைக் கொண்டிருப்பார். அதேபோல், 7 ஆம் வீட்டு அதிபதி வெவ்வேறு ராசிகள் மற்றும் வீடுகளில் அமைந்திருப்பது வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பை மேலும் பாதிக்கிறது, மாற்றி அமைகிறது.
அனைத்து ராசிகளுடனும் தொடர்புடைய வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பைப் பற்றிய விவரங்கள்..
(இவை நிச்சயம் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும். இருப்பினும் அவரவர் ஜாதகத்தைப் பார்த்து அறிந்து கொள்ளுதல் நலம். காரணம் வெவ்வேறு லக்கினங்களுக்கு தனித்துவமான அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப மாறுபட வாய்ப்பு உள்ளது. முக்கியமாக இங்கு நிற்கும் கிரகம் அது நிற்கும் நட்சத்திர பாதமும் மற்றும் அந்த வீட்டைப் பார்க்கும் கிரகங்கள், அனைத்தும் கணக்கில் வைத்துப் பார்ப்பது அவசியம். சிறிய மாற்றம், பெரிய மாற்றம் என்பது அப்போது தான் தெரியவரும்.
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "துலாம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி மேஷம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் (ஆண் / பெண் ) இயல்பு
துடிப்பான மற்றும் சாகசக்காரர்
சுயாதீனமான முடிவெடுப்பவர்
இயற்கையான தலைவர்கள்
சில நேரங்களில் மனக்கிளர்ச்சி
போட்டி மனப்பான்மை
வெளிப்படையான மற்றும் நேர்மையான சுபாவம்
சீக்கிரம் கோபப்படுபவர் ஆனால் விரைவாக மாற்றம் அடைபவர்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "விருச்சிகம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி ரிஷபம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
விடாமுயற்சி கொண்டவர்கள்
நம்பகமானவர்கள்
நடைமுறைக்கு ஏற்ற நபர்கள்
பொறுமையானவர்கள்
புலன் உணர்வு இருக்கும்
பிடிவாதமான குணம் இருக்கும்
விசுவாசமானவர்கள்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "தனுசு லக்னமாக" இருப்பின், அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி மிதுனம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
ஆர்வமுள்ள, அதிகத் திறன் கொண்டவர்கள்
சமூக மற்றும் சிறந்த தொடர்பாளர்கள்
விரைவான புத்திசாலி மற்றும் வெளிப்படையானவர்
பெரும்பாலும் இரட்டை ஆளுமைகள் அல்லது ஆர்வங்களைக் கொண்டவர்கள்
எளிதில் சலிப்படையச் செய்யும் மற்றும் பன்முகத்தன்மையை நாடுபவர்
அறிவு ஜீவி மற்றும் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவார்
சில நேரங்களில் முடிவெடுக்க முடியாமல் இருக்கலாம்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "மகரம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி கடகம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
உணர்ச்சி ரீதியாக உணர்திறன் இருக்கும்
குடும்பம் சார்ந்த மற்றும் பாதுகாக்கும் குணம்
அக்கறை உள்ளவர்கள்
மனநிலை மாற்றங்களை அனுபவிக்க முடியும்
கவனம் செலுத்தும்போது தீர்மானிக்கப்படுகிறது
படைப்பாற்றல் மற்றும் கற்பனை
நினைவுகள் மற்றும் மரபுகள் பற்றிய உணர்வுப் பூர்வமானது
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "கும்பம் லக்னமாக" இருப்பின், அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி சிம்மம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
தன்னம்பிக்கை மற்றும் கவர்ச்சிகரமான தன்மை
கவனத்தை ஈர்க்கும் இயல்பான தலைவர்கள்
தாராள மனப்பான்மை மற்றும் அன்பான மனம் கொண்டவர்கள்
பெருமை மற்றும் சில நேரங்களில் கொஞ்சம் பிடிவாதமாக இருப்பார்கள்
தங்கள் நோக்கங்களில் துடிப்பான மற்றும் ஆர்வமுள்ளவர்கள்
படைப்பாற்றல் மிக்கவர்கள் மற்றும் தங்களை வெளிப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்
தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை விசுவாசமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருப்பார்கள்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "மீனம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி கன்னி ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
தன்னம்பிக்கை மற்றும் போலியான கவர்ச்சி தன்மை
கவனத்தை ஈர்க்கும் இயல்பானவர்கள்
தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர்கள்
பெருமை பேசுபவர்களாக இருப்பார்கள்
தங்கள் நோக்கங்களில் துடிப்பான மற்றும் ஆர்வமுள்ளவர்கள்
படைப்பாற்றல் மிக்கவர்கள் மற்றும் தங்களை
வெளிப்படுத்துவதில் ஆர்வம் கொண்டவர்கள்
அன்பும் விசுவாசமும் அனைவரிடமும் வைத்திருப்பார்கள்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "மேஷம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி துலாம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
ராஜதந்திர மற்றும் நியாயமான மனப்பான்மை கொண்டவர்கள்
கடுமையான உழைப்பாளிகள்
சமூக மற்றும் சிறந்த தொடர்பாளர்கள்
நல்லிணக்கத்தை நாடுதல் மற்றும் மோதல்களைத் தவிர்ப்பது
முடிவெடுப்பதற்கு முன் விருப்பங்களைச் சமநிலைப்படுத்துதல் மற்றும் எடைபோடுதல்
அழகையும் கலைகளையும் பாராட்டுதல்
நட்பு மற்றும் வசீகரமான ஆளுமைகள்
சில நேரங்களில் விருப்பங்களை எடைபோடுவதால் முடிவெடுக்க முடியாதவர்கள்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "ரிஷபம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி விருச்சிகம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
தீவிரமான மற்றும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட நபர்கள்
மர்மமானவர்கள் மற்றும் பெரும்பாலும் ஒரு காந்த இருப்பைக் கொண்டவர்கள்
தங்கள் இலக்குகளில் உறுதியான மற்றும் தீவிரமாகக் கவனம் செலுத்துபவர்கள்
அதிக புலனுணர்வு மற்றும் உள்ளுணர்வு
தனிப்பட்டவர்கள் மற்றும் ரகசியமாக இருக்க முடியும்
உறவுகளில் உணர்ச்சி ரீதியாக ஆழமாகவும் விசுவாசமாகவும் இருப்பார்கள்
வலுவான மன உறுதி மற்றும் மீள்தன்மை
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "மிதுனம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி தனுசு ஆக இருப்பின் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
சாகசக்காரர்கள் மற்றும் சுதந்திரத்தை விரும்புபவர்கள்
வாழ்க்கையைப் பற்றி நம்பிக்கையுடனும் ஆர்வத்துடனும் இருப்பவர்கள்
தத்துவவாதிகள் மற்றும் அறிவைத் தேடுபவர்கள்
வெளிப்படையான மற்றும் நேர்மையான தொடர்பாளர்கள்
புதிய அனுபவங்கள் மற்றும் ஆய்வுகளில் ஆர்வம் கொண்டவர்கள்
சுயாதீனமானவர்கள் மற்றும் கட்டுப்பட்ட உணர்வை விரும்பாதவர்கள்
நகைச்சுவை உணர்வு மற்றும் வேடிக்கையை விரும்பும் இயல்புக்குப் பெயர் பெற்றவர்கள்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "கடகம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி மகரம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
லட்சியம் மற்றும் கடின உழைப்பாளி
பொறுப்பு மற்றும் நம்பகமானவர்
ஒழுக்கமானவர் மற்றும் தங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துபவர்
அவர்களின் அணுகுமுறையில் நடைமுறை மற்றும் முறையானவர்
ஒதுங்கியவர் மற்றும் தீவிரமாகத் தோன்றலாம்
பொறுமையாகவும் நீண்ட கால முயற்சியில் ஈடுபட விருப்பமுள்ளவராகவும் இருப்பார்கள்
சில நேரங்களில் பாரம்பரியவாதிகளாகக் கருதப்படுவார்கள்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "சிம்மம் லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி கும்பம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் (ஆண் / பெண் ) இயல்பு
புதுமையான மற்றும் தொலைநோக்கு சிந்தனை கொண்டவர்கள்
சுதந்திரமானவர்கள் மற்றும் அவர்கள் சுதந்திரத்தை மதிக்கிறார்கள்
மனிதாபிமானம் மற்றும் உலகத்தைப் பற்றி அக்கறை கொண்டவர்கள்
அறிவார்ந்தவர்கள், விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை அனுபவிப்பவர்கள்
வழக்கத்திற்கு மாறானவர்கள் மற்றும் திறந்த மனதுடையவர்கள்
நட்பு மற்றும் நேசமானவர்கள், ஆனால் தனிமையையும் அனுபவிக்கிறார்கள்
சில நேரங்களில் விசித்திரமான அல்லது கணிக்க முடியாதவர்களாகப் பார்க்கப்படுவார்கள்
ஒருவரின் ஜாதகத்தில் "கன்னி லக்னமாக" இருப்பின் , அதன் 7 ஆம் வீட்டின் ராசி மீனம் ஆக வரும் அவரின் வாழ்க்கைத் துணையின் இயல்பு
இரக்கமும் பச்சாதாபமும் கொண்டவர்
கற்பனை மற்றும் படைப்பாற்றல் மிக்கவர்
உணர்ச்சிகள் மற்றும் சூழல்களுக்கு உணர்திறன் உடையவர்
உள்ளுணர்வு மற்றும் அவர்களின் உணர்வுகளுடன் ஆழமாகத் தொடர்பில் இருப்பவர்
அனைத்து விஷயங்களுக்கும் வளைந்துகொடுக்கும் திறன் கொண்டவர்
கனவு காண்பவர்
காரியங்களிலிருந்து நழுவும் தன்மை கொண்டவர்.
மேலே கூறியவற்றை அறிந்து கொள்வதின் மூலம் ஒருவர் தமக்கு வரும் வாழ்க்கை துணைவரின் குணம் இவ்வாறுதான் இருக்கும் எனத் தீர்மானித்து அதற்கேற்ப தம்மை மாற்றிக்கொள்வதே எதிர்காலத்தில் வரும் பாதிப்புகளிலிருந்து தம்மைக் காத்துக்கொள்ளலாம். ஒருவரை நேரில் பார்ப்பதற்கும் அவரின் உள்மனதில் உள்ள எதிர்பார்ப்புகள், குணங்களைக் காண்பதும் வெவ்வேறாகும். அதனை ஓரளவு அறிந்துகொள்ள இந்த கட்டுரை உதவும்.
"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."
தொடர்புக்கு: வாட்ஸாப் 98407 17857 & 91502 75369
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
எல்பிஜி நெருக்கடி: மத்திய பாஜக அரசை சாடிய ஆம் ஆத்மி!
பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து
அனில் அம்பானி வங்கிக் கணக்குகளை மோசடி என அறிவிக்க விதிக்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடை: ரத்து செய்த உயா்நீதிமன்றம்
வேலை செய்வதில் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்?
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...