வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்ப ரகசியங்களைக் காப்பாற்றுவீர்கள். அசையா சொத்து வாங்க முன்பணம் கொடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் தனித்து முடிவு செய்து, வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் பூச்சிக்கொல்லிகளை சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் கெளரவம் குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் விருப்பத்துக்கேற்பச் செயல்படுவீர்கள். பெண்கள் புத்தாடை, அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் பாடங்களை உடனுக்குடன் மனப்பாடம் செய்து படிப்பில் உயர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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