வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். கையிருப்புப் பொருள்களைப் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் இழுபறியான வேலைகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் பிரச்னைக்குத் தீர்வு வழங்குவீர்கள். வியாபாரிகள் விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரிடம் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலைகளைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள். பெண்களிடம் பெருந்தன்மை வெளிப்படும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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