வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
புதிய வண்டி வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சில முக்கியமான வேலைகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதியவர்களைக் கூட்டாளிகளாகச் சேர்த்துக் கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் பயிர் விளைச்சலில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடம் வெளிப்படையாகப் பழக மாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் கர்வத்தை விட்டொழித்து திறந்த மனதுடன் பழகினால் புகழ் பெறுவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தினரை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுடன் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 3.
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