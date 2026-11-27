வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் முன்னேற்றகரமான சூழ்நிலை காணப்படும். பெரியோர்களின் ஆலோசனை நல்ல தீர்வாக அமையும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலக வேலைகள் சிறிது தாமதத்துக்குப் பிறகே முடிவடையும். வியாபாரிகள் கொள்முதலில் சீரான லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் அரசு அதிகாரிகளின் நட்பைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளை நல்வழிப்படுத்துவார்கள். மாணவர்கள் தேகப் பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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