வார பலன்கள் (நவ. 13 - 19) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பண வரவு நன்றாக இருக்கும். அதே நேரம் சிலர் குழந்தைகளுக்காக செலவு செய்ய நேரிடும். பெற்றோருக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் சுமை அதிகரிக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல், வாங்கலில் சிறு சிரமங்கள் உண்டாகும். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் லாபம் சிறப்பாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மேலிடத்தின் ஆதரவு சுமாராகவே இருக்கும். கலைத்துறையினருக்கு எதிர்பார்த்த வாய்ப்புகள் கை நழுவிப் போகலாம். பெண்களுக்கு கணவருடனான ஒற்றுமை சுமாராகவே தொடரும். மாணவர்கள் படிப்பில் போதிய கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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