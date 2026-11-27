வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
வேலைத் தொந்தரவு அதிகரித்தாலும் முடிவில் வெற்றி காண்பீர்கள். வருமானம் படிப்படியாக உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை திறன்படச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனைப் பிரதிநிதிகளால் வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு தங்கள் பதவிகளைத் தக்கவைத்துக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் அபிவிருத்திக் காண்பீர்கள். பெண்கள் நவீன உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடப் பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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