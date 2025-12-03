வா வாத்தியார் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் கார்த்தி நடித்த வா வாத்தியார் திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் கார்த்தியின் வா வாத்தியாரின் பணிகள் இரண்டு ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றன. நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் உருவாகிவந்த இப்படம் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
அண்மையில், இதன் இரண்டாம் பாடலான ஆலப்பிக்கே உம்மாக் பாடல் வெளியாகி கவனம் பெற்றது.
இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற டிச. 12 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென புதிய வெளியீட்டுத் தேதியை அறிவித்துள்ளனர்.
சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்த இப்படத்தில் க்ரித்தி ஷெட்டி, ராஜ்கிரண் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இதையும் படிக்க: சசிகுமார், கவின் உடன் நடிக்கும் பிக் பாஸ் நடிகை!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.