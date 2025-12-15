மேக்ஸை தொடர்ந்து மார்க்! வெற்றி எதிர்பார்ப்பில் கிச்சா சுதிப்!

நடிகர் கிச்சா சுதிப்பின் மார்க் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் கிச்சா சுதீப் நடிப்பில் உருவாகி பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற திரைப்படம் மேக்ஸ். இப்படத்தின் இயக்குநர் விஜய் கார்த்திகேயன் தற்போது மார்க் என்கிற படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
இதிலும் நாயகனாக சுதிப்பே நடித்திருக்கிறார். அதிரடியான ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவான இது கிறிஸ்துமஸ் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் தமிழ் டிரைலரும் கவனம் பெற்றுள்ளதால் மார்க் வெளியீட்டுக்கு எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
பான் இந்திய வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளதால் வணிக ரீதியாகவும் கவனிக்கப்படும்.
