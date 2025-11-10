ஜேசன் சஞ்சய் படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

செய்திகள்

ஜேசன் சஞ்சய் படத்தின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் படத்தின் பெயர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் தன் முதல் திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். லைகா மற்றும் ஜேஎஸ்ஜே மீடியா நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கும் இப்படத்தில் நாயகனாக சந்தீப் கிஷன் நடிக்க, தமன் இசையமைக்கிறார்.

ஆக்‌ஷன் பின்னணியில் உருவாகும் கதையின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன் துவங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்தப் படத்தின் பெயர் ’சிக்மா’ என்று படக்குழு இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும், இந்தப் படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் வெளியிடப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

