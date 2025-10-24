செய்திகள்

ஓடிடியில் வெளியான விஜய் ஆண்டனியின் சக்தித் திருமகன்!

சக்தித் திருமகன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
sakthi thiruman Vijay antony poster.
சக்தித் திருமகனில் விஜய் ஆண்டனி... படம்: எக்ஸ் / விஜய் ஆண்டனி.
Published on
Updated on
1 min read

விஜய் ஆண்டனியின் சக்தித் திருமகன் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் இன்று(அக். 24) வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஜய் ஆண்டனியின் 25-வது படமாக உருவான சக்தித் திருமகன் படத்தை, விஜய் ஆண்டனி தயாரிக்க அருண் பிரபு எழுதி இயக்கியிருந்தார்.

இப்படம் கடந்த செப். 19 திரைக்கு வந்தது. ஊழல் செய்யும் அரசியல்வாதிகளைக் கேள்விகேட்கும் பாத்திரத்தில் விஜய் ஆண்டனி நடித்திருந்தார். கதையும் திரைக்கதையும் நன்றாக இருந்ததால் ரசிகர்களிடம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

விஜய் ஆண்டனி இசையமைத்துள்ள இப்படம், வணிக ரீதியாக எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.

இந்த நிலையில், சக்தித் திருமகன் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

இதையும் படிக்க: கென் கருணாஸின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது!


Vijay Antony's film Sakthi Thirumagan has been released on OTT platforms today (Oct. 24).

vijay antony
OTT release
விஜய் ஆண்டனி
ஓடிடி வெளியீடு

