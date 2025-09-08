செய்திகள்

கவினின் கிஸ் படத்தின் டிரைலர் அறிவிப்பு!

கவினின் கிஸ் படத்தின் டிரைலர் அறிவிப்பு தொடர்பாக...
கவினின் கிஸ் படத்தின் டிரைலர் அறிவிப்பு!
Published on
Updated on
1 min read

கவின் நடிக்கும் கிஸ் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகும் தேதியினை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நடிகர் கவின் ஸ்டார் படத்திற்குப் பின் பிளடி பெக்கர் படத்தில் நடித்தார். இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் பெரிதாக வணிக தோல்வியை படம் சந்திக்கவில்லை.

இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தயாரிக்கும் ‘மாஸ்க்’ எனும் மற்றொரு படத்தில் கவின் கதாநாயகனாக நடித்து முடித்துள்ளார்.

இதனிடையே, நடன இயக்குநர் சதீஷ் கிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் ப்ரீத்தி அஸ்ரானி உடன் நடிகர் கவின் கிஸ் என்ற புதிய படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

கிஸ் திரைப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி திரைக்கு வரயிருக்கிறது.

இந்த நிலையில், கிஸ் திரைப்படத்தின் டிரைலர் நாளை(செப். 9) மாலை 5 மணிக்கு வெளியிடப்படும் என்று படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: ஓடிடியில் கவனம் பெறும் பன் பட்டர் ஜாம்!

Summary

The team of Kavin's Kiss trailer has announced the release date.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

trailer
Kavin
kiss
கவின்
டிரைலர்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com