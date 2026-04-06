காதல் இல்லாத அனைத்தும் அர்த்தமற்றது: த்ரிஷா

காதல் குறித்து த்ரிஷா...

த்ரிஷா - insta

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 6:45 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை த்ரிஷா காதல் இல்லாத அனைத்தும் அர்த்தமற்றது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தென்னிந்தியத் திரையுலகில் மிகவும் விருப்பத்துக்குரிய நடிகையான த்ரிஷா, சூரியாவின் மௌனம் பேசியதே படத்தின் மூலம் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமானார்.

கடந்த 24 ஆண்டுகளில் தவிர்க்க முடியாத நட்சத்திரமாக தமிழ்த் திரையுலகில் மட்டுமின்றி, தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இதுவரை ரஜினி, கமல், அஜித், விஜய், சூரியா, விஜய் சேதுபதி, சிம்பு என அனைத்து முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் ஜோடியாக நடித்து தவிர்க்க முடியாத நாயகியாகவே உள்ளார். 2023 ஆம் ஆண்டு விஜய்யின் லியோ, 2025 ஆம் ஆண்டில் தக் லைப், விடாமுயற்சி படங்களிலும் நடித்திருந்தார் த்ரிஷா.

தற்போது, சூர்யாவுடன் கருப்பு திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அண்மையில், நடிகர் விஜய் உடன் பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டதற்காக விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டார்.

இந்த நிலையில், த்ரிஷா தன் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், “காதல் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாது. ஆனால், காதல் இல்லாத அனைத்தும் அர்த்தமற்றது” என்கிற பதிவைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

Summary

actor trisha shares the qoute, love is not a life but, without love all things are meaningless

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நடிக்க மாட்டேன்: ஆண்ட்ரியா

ஒருநாள் சஞ்சு சாம்சன் மாதிரி மீண்டு வருவேன்: பரத்

சினிமாவிலிருந்து விலகுகிறாரா, த்ரிஷா?

த்ரிஷா நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள திரைப்படங்கள்!

