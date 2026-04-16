பாலிவுட்டில் சாய் பல்லவி! ஏக் தின் பட புதிய டிரைலர்!

ஏக் தின் படத்தின் புதிய டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...

ஏக் தின் படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவி...

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 10:59 am

நடிகர் ஆமிர் கான் தயாரிப்பில், நடிகை சாய் பல்லவி நாயகியாக நடித்துள்ள “ஏக் தின்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் சுனில் பாண்டே இயக்கும் “ஏக் தின்” படத்தின் மூலம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளின் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் சாய் பல்லவி பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகின்றார்.

பிரபல நடிகர் ஆமிர் கான் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் ஜுனைத் கான் நாயகனாக நடித்துள்ளார். மேலும், இப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ராம் சம்பத் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், ஏக் தின் திரைப்படத்தின் 2 ஆவது டிரைலரை படக்குழுவினர் வியாழக்கிழமை (ஏப். 16) அன்று வெளியிட்டுள்ளனர். ஏற்கெனவே, இப்படத்தின் முதல் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து, பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே வரும் மே 1 அன்று “ஏக் தின்” திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

The trailer for the film "Ek Din," starring Sai Pallavi as the female lead, has been released.

