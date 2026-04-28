10 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த கூலி பவர்ஹவுஸ்!

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் கூலி திரைப்பட பாடல் 10 கோடி பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான கூலி திரைப்படம் கடந்தாண்டு வெளியானது. இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைச் சந்தித்து எதிர்வினைகளையே பெற்றது.
இருந்தும், படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசைகள் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றன. முக்கியமாக, பவர்ஹவுஸ் மற்றும் மோனிகா பாடல்களுக்கு பலரும் ரீல்ஸ் வெளியிட்டு அசத்தினர்.
இந்த நிலையில், பவர்ஹவுஸ் லிரிக்கல் விடியோ் யூடியூபில் 10 கோடி (100 மில்லியன்) பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது. அனிருத் இசையமைப்பில் அறிவு எழுதி பாடிய இப்பாடல் கடந்தாண்டில் அதிகம் கேட்கப்பட்ட பாடல்களிலும் இடம்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
Actor Rajinikanth's song from the movie Coolie has crossed 100 million views.
