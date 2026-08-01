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ரூ. 50 கோடி வசூலித்த சென்னை லவ் ஸ்டோரி!

சென்னை லவ் ஸ்டோரி திரைப்படத்தின் வசூல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது...

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 2:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'சென்னை லவ் ஸ்டோரி’ என்ற திரைப்படம் நல்ல வணிக வெற்றியை நோக்கிச் சென்றுள்ளது.

மாஸ் மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ரவி வர்மா நம்பூரி இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் சென்னை லவ் ஸ்டோரி. இதில், நாயகனாக கிரண் அப்பாவரமும் நாயகியாக ஸ்ரீ கௌரி ப்ரியாவும் நடித்துள்ளனர்.

தெலுங்கில் முழுநீளக் காதல் திரைப்படமாக கடந்த ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியான இப்படம் ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமாகியுள்ளது. அதிகரிக்கும் காட்சிகளால் இப்படம் இதுவரை ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

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தமிழில் ’மாடர்ன் லவ் ஸ்டோரி’ இணையத் தொடரில் அறிமுகமான நடிகை கௌரி ப்ரியா, லவ்வர் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து தெலுங்கிலும் வெற்றியைக் கொடுத்துள்ளார்.

The film 'Chennai Love Story' is heading towards significant commercial success.

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