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நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளரை மணந்த நடிகர் முகேஷ் கண்ணா!

நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளரை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்ட நடிகர் முகேஷ் கண்ணா...

Actor mukesh kanna married tv host preethi

மனைவி ப்ரீத்தி உடன் நடிகர் முகேஷ் கண்ணா - எக்ஸ்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 6:05 pm IST

சின்ன திரை நடிகர் முகேஷ் கண்ணாவுக்கும் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர் ப்ரீத்திக்கும் நேற்று கோலாகலமாகத் திருமணம் நடைபெற்றது. இதில் சின்ன திரை பிரபலங்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.

ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிவரும் கார்த்திகை தீபம் தொடரில் நடிகர் முகேஷ் கண்ணா நடித்து வருகிறார்.

இத்தொடரில் இவரின் நடிப்பு பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது மட்டுமின்றி, ஆக்‌ஷன் காட்சிகளிலும் நடிப்பதால் பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறார்.

இதற்கு முன்பு ஜீ தமிழின் மாரி தொடரிலும் முகேஷ் நடித்திருந்தார். இதுமட்டுமின்றி பின்னணி குரல் கலைஞராகவும் இருந்து வருகிறார். இவர் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர் ப்ரீத்தியை காதலித்துவந்த நிலையில், இவர்கள் இருவருக்கும் தற்போது திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது.

இவர்களின் திருமணத்தில் சின்ன திரை பிரபலங்கள் பலர் கலந்துகொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

Summary

Actor mukesh kanna married tv host preethi

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