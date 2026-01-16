செய்திகள்

நிவின் பாலியின் பேபி கேர்ள் டிரைலர்!

நடிகர் நிவின் பாலியின் “பேபி கேர்ள்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது...
Updated on
1 min read

மலையாள நடிகர் நிவின் பாலியின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள “பேபி கேர்ள்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் நிவின் பாலி - இயக்குநர் அருண் வர்மா கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் “பேபி கேர்ள்”. இந்தப் படம் வரும் ஜன. 23 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரேமலு திரைப்படத்தின் மூலம் பிரபலமான நடிகர் சங்கீத் பிரதாப், நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ், அபிமன்யூ திலகன் ஆகியோரும் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், க்ரைம் திரில்லர் கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள “பேபி கேர்ள்” படத்தின் டிரைலரை இன்று (ஜன. 16) படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

முன்னதாக, நடிகர் நிவின் பாலி நாயகனாக நடித்து கடந்த டிச. 25 அன்று வெளியான “சர்வம் மாயா” திரைப்படம் ரூ.125 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து மாபெரும் வெற்றியடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

