செய்திகள்

டொவினோ தாமஸ் - கயாது லோஹர்..! பள்ளிச்சட்டம்பி பட வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் டொவினோ தாமஸின் “பள்ளிச்சட்டம்பி” திரைப்பட வெளியீட்டுத் தேதி...
இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனியுடன் நடிகர்கள் டொவினோ தாமஸ், கயாடு லோஹர்
இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனியுடன் நடிகர்கள் டொவினோ தாமஸ், கயாடு லோஹர்Instagram
Updated on
1 min read

மலையாள நடிகர் டொவினோ தாமஸின் “பள்ளிச்சட்டம்பி” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மலையாள இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி மற்றும் நடிகர் டொவினோ தாமஸ் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் “பள்ளிச்சட்டம்பி”. இப்படத்தில், நடிகை கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

மலையாள திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளர் ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்கும் இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் விஜயராகவன், சுதீர் கரமானா, பாபுராஜ், வினோத் கெடமங்களம், பிரசாந்த் அலெக்ஸாண்டர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், 1950 - 1960 காலத்தில் நடைபெறும் கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள “பள்ளிச்சட்டம்பி” திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என இன்று (ஜன. 20) படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இத்துடன், “பள்ளிச்சட்டம்பி” திரைப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனியுடன் நடிகர்கள் டொவினோ தாமஸ், கயாடு லோஹர்
சுந்தர்.சி - விஷால் பட அப்டேட்!
Summary

The release date for Malayalam actor Tovino Thomas's film "Pallichattambi" has been announced.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Prithviraj Sukumaran
Malayalam
Tovino Thomas
release date
malayalam cinema
Jana Gana Mana
மலையாள சினிமா
kayadu lohar

Related Stories

No stories found.