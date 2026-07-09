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டியூன் 3-ம் பாகம் டிரைலர் வெளியானது!

ஹாலிவுட் படமான டியூன் 3-ம் பாகத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

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டியூன் 3

Updated On :9 ஜூலை 2026, 11:09 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹாலிவுட் படமான டியூன் 3-ம் பாகத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற அறிவியல் புனைவு திரைப்படம் டியூன். இப்படத்தின் முதல் இரு பாகங்கள் முன்னர் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.

ஒரு பெரிய வம்சத்தின் இளவரசன் சதியால் அனைத்தையும் இழந்து பாலைவனத்தில் தஞ்சமடைவான். பின்னர், அங்குள்ள பாலைவனப் பழங்குடிகளின் தலைவனாகும் அவன், தன் எதிரிகளைப் பழிவாங்கி பேரரசனாக மீண்டும் எழுவதே டியூன் படத்தின் முதல் இரு பாகங்களின் கதை. 1965-இல் எழுதப்பட்ட அறிவியல் புனைவுக் கதையான ‘டியூன்’ நாவலைத் தழுவி இப்படம் எடுக்கப்பட்டது.

இப்படத்தின் நாயகனாக டிமோதி ஷலமேட் மற்றும் நாயகியாக ஸெண்டாயா நடித்துள்ளனர்.

அக்டோபர் 2021-ல் வெளியான முதல் பாகம் 6 ஆஸ்கர் விருதுகளையும், மார்ச் 2024-ல் வெளியான இரண்டாம் பாகம் 2 ஆஸ்கர் விருதுகளையும் வென்று சாதனை படைத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தின் மூன்றாம் பாகத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

பேரரசனாக மாறிய நாயகனின் வீழ்ச்சியைப் பற்றிப் பேசுவதாக மூன்றாம் பாகம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

டியூன் 3-ம் பாகம் வருகிற டிசம்பர் 18 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

Summary

Dune Part Three trailer released

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