சிறகுகள் தொடரில் நாயகி சீரியல் ஜோடி! ஒளிபரப்பு தேதி அறிவிப்பு!

சிறகுகள் தொடரின் ஒளிபரப்பு தேதி மற்றும் நேரம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள புதிய தொடரான ’சிறகுகள்’ தொடரில் ஜோவிதா லிவிங்ஸ்டன் பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
இந்தத் தொடரில், ஜோவிதாவுக்கு ஜோடியாக ஆனந்த ராகம் தொடர் நாயகன் அழகப்பன் நடிக்கிறார்.
மேலும் இந்தத் தொடரில், ஆனந்த் பாபு, வினோதினி, அரவிந்த், ஜீவா ரவி, ராஜேஸ்வரி, உதய், பரத் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கிறார்கள்.
நாயகி தொடரில் நடித்து கவனம் பெற்ற பாப்ரி கோஷ் மற்றும் வெற்றிவேல் ஜோடி, சிறகுகள் தொடரிலும் இணையாக நடிக்கிறார்கள். இவர்கள் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணவன் - மனைவியாக நாயகி தொடரில் நடித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், மீண்டுகள் இவர்கள் சிறகுகள் தொடரில் ஜோடியாக நடிக்கவுள்ளது, ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
வளர்ப்புத் தாயிடம் நாயகி(ஜோவிதா) துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார். இதனைக் கண்ட நாயகன்(அழகப்பன்) எவ்வாறு நாயகியை மீட்கிறார் என்பதை மையப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்படுகிறது.
சிறகுகள் தொடர் வரும் ஜூலை 20 ஆம் தேதி முதல் பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The broadcast date for the Siragugal series has been officially announced.
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