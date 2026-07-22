களைகட்டும் ஆடி மாதம்! தொடர்களில் அம்மன் ஸ்பெஷல்!

ஆடி மாதம் ஸ்பெஷலாக, தொடர்களில் அம்மன் தொடர்பான காட்சிகள் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ் மாதங்களில் ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு உகந்ததும், இந்த மாதத்தின் செவ்வாய், வெள்ளிக்கிழமைகளில் விரதமிருந்து அம்மனை வழிபட்டால் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என்பதும் பக்தர்களின் நம்பிக்கை.
அந்த வகையில், ஆடி மாத பிறப்பையொட்டி, பல்வேறு அம்மன் கோயில்களிலும் சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை உள்ளிட்ட வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், இல்லத்தரசிகள் பெரும்பாலும் அவர்களின் பொழுதுபோக்கிற்காக தொடர்களைப் பார்த்து வருகின்றனர். இதனால், அவர்களைக் கவரும் வகையில் ஆடி மாதத்தையொட்டி, அம்மன் தொடர்பான காட்சிகள் தொடர்களில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் தொடர்களில் ஆடி மாத சிறப்பாக, அம்மன் கதாபாத்திரத்தை புகுத்தி காட்சிகள் எடுக்கப்படுவதால், பெண்கள் விரும்பிப் பார்க்கின்றனர்.
மருமகள், அன்னம், புதுவசந்தம் ஆகிய தொடர்களில் அம்மன் தொடர்பாக காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டு ஒளிபரப்பாகிறது.
Summary
As a special feature for the month of Aadi, scenes related to the Goddess are being broadcast in TV serials.
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