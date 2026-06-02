மலையாளப் படத்தில் பாடகியாக அறிமுகமாகும் கெனிஷா!

பாடகி கெனிஷா மலையாளப் படம் மூலம் திரைப்பாடகியாக அறிமுகமாகிறார்.
நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்திக்கு இடையே 2024 செப்டம்பரில் விவாகரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தார். இந்த வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் இரு தரப்பினரும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கக் கூடாதென நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்தது.
அண்மையில் இருவரும் கோயிலுக்கு ஒன்றாகச் சென்றிருந்தது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளானது. இதனால், மீண்டும் ஆர்த்தி - கெனிஷா தொடர்பான பேச்சு அதிகரிக்கவே பாடகி கெனிஷா, தன்னால் இந்தத் தாக்குதல்களைத் தாங்க முடியவில்லை என ரவி மோகனைப் பிரிந்து சென்றுவிட்டார் எனக் கூறப்பட்டது.
இந்த நிலையில், கெனிஷா மட்ஃபிஷ் என்கிற மலையாளப் படம் மூலம் திரையிசைப் பாடகராக அறிமுகமாகவுள்ளதை அறிவித்துள்ளனர். இப்படத்தை ஜிதின் ஐசக் தாமஸ் இயக்க, சன்னி வெய்ன் நாயகனாக நடிக்கிறார்.
