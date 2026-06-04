உடற்பயிற்சி சர்ச்சைக்கு விளக்கமளித்த பேட்மேன் பட நாயகன்!

ஹாலிவுட் நடிகர் ராபர்ட் பேட்டின்சன் ‘தி பேட்மேன்’ படத்தில் தன் மீது எழுந்த ‘உடற்பயிற்சி செய்யவில்லை’ என்ற குற்றச்சாட்டுக்குப் பதிலளித்துள்ளார்.
டிசி படங்களின் வரிசையில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ப்ரூஸ் வேன் கதாபாத்திரத்தில் 2021ல் வெளியான பேட்மேன் படத்தில் ராபர்ட் பேட்டின்சன் நடித்திருந்தார். இந்தப் படம் மிகவும் மெதுவாக சென்றதாக கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இந்தப் படத்தில் அவரது உடல் குறித்த விமர்னங்கள் அப்போதே எழுந்தன. நேர்காணல் ஒன்றில், “உடற்பயிற்சி என்பது சலிப்பூட்டக்கூடியது” எனக் கூறியிருந்தார்.
தற்போது, பேட்மேன் 2 படம் தயாரிப்பில் இருக்கிறது. அக்டோபர் 1ஆம் தேதி 2027-ஆம் ஆண்டு வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கவிருக்கிறது. இந்த நிலையில் ஜிக்யூ மேகசின் நேர்காணலில் பேட்டின்சன் பேசியிருப்பதாவது:
நான் ஒவ்வொரு நாளும் உடற்பயிற்சி செய்கிறேன். அப்படி செய்துமே நான் உடற்பயிற்சி செய்யாதது போலவே இருக்கிறது. காலையில் 3 மணிக்கு எழுந்து, ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை உடற்பயிற்சி செய்கிறேன். உடற்பயிற்சி குறித்த நான் நேர்காணலில் சொல்லியது நன்றாக இருக்கிறது என்பதற்காகச் சொல்லியது.
11 வாரங்கள் இரவில் படப்பிடிப்பு நடத்தவிருப்பதாக சண்டைப் பயிற்சியாளர் ஒருவர் கூறியிருந்தார். படக்குழு சார்பாக இதை எனக்கு யாருமே தெரியப்படுத்தவில்லை என்றார்.
இந்தப் படத்துக்கு முன்பாக தி ஒடிஸி, டியூன் 3, பிரைம் டைம் ஆகிய திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துள்ளது. விரைவில் திரைக்கு வரவிருக்கிறது.
Summary
Robert Pattinson dismisses claims he skipped gym for 'The Batman'
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