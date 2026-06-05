மஞ்ஞுமல் பாய்ஸ் இயக்குநரின் புதிய படைப்பு! பாலன் தி பாய் பட டிரைலர்!

மஞ்ஞுமல் பாய்ஸ் பட இயக்குநர் சிதம்பரத்தின் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள “பாலன் தி பாய்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் சிதம்பரம் இயக்கி நடிகர்கள் சௌபின் சாஹிர், ஸ்ரீநாத் பாசி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் “மஞ்ஞுமல் பாய்ஸ்”. இப்படம், மொழிகளைக் கடந்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றதுடன் ரூ. 200 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்தது.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் சிதம்பரத்தின் இயக்கத்தில் “பாலன் தி பாய்” எனும் புதிய படம் உருவாகியுள்ளது. நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் நடிப்பில் வெளியான “ஆவேஷம்” பட இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இப்படத்துக்கு கதை எழுதியுள்ளார்.
காவல் துறையிடம் இருந்து தப்பித்து வெவ்வேறு பெயர்களில் மறைந்து வாழும் 10 வயது சிறுவனையும் அவனது தாய்யையும் மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள “பாலன் தி பாய்” படத்தின் டிரைலர் இன்று (ஜூன் 5) படக்குழுவினரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
கேவிஎன் புரொடெக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்துள்ளார். மேலும், இப்படம் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது.
Summary
The trailer for the film "Balan the Boy," directed by Chidambaram has been released.
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