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மோகன் லாலின் த்ரிஷ்யம் - 3 ஓடிடி வெளியீடு!

நடிகர் மோகன் லாலின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...

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த்ரிஷ்யம் - 3 ஓடிடி... - Instagram/Amazon prime

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மலையாள நடிகர் மோகன் லால் நாயகனாக நடித்து வெளியான “த்ரிஷ்யம் - 3” திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் - நடிகர் மோகன் லால் கூட்டணியில் உருவாகி வெளியான புதிய படம் “த்ரிஷ்யம் - 3”. முதல் இரண்டு பாகங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அதே கதைகளத்தின் தொடர்ச்சியாக இப்படம் வெளியானது.

முதல் 2 பாகங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்த நடிகர்கள் மீனா, அன்சிபா ஹாசன், எஸ்தர் அனில், ஆஷா சரத் ஆகியோர் 3 ஆவது பாகத்திலும் அதே பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

கடந்த மே 21 அன்று நடிகர் மோகன் லாலின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வெளியான இப்படம் வெறும் 7 நாள்களில் 200 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், “த்ரிஷ்யம் -3” திரைப்படம் வரும் ஜூன் 18 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என இன்று (ஜூன் 13) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The OTT release date for the film Drishyam 3, has been announced.

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