அரசன் கிளைமேக்ஸ் சண்டைக் காட்சியைக் கேட்டு மிரண்டுவிட்டேன்: பீட்டர் ஹெய்ன்

சண்டைப் பயிற்சியாளர் பீட்டர் ஹெய்ன் அரசன் திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.
நடிகர் சிலம்பரசன் நடிப்பில் இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் உருவாகும் அரசன் திரைப்படத்தை இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது சில முக்கியமான சண்டைக் காட்சிகளைப் படமாக்கி வருகின்றனராம். சண்டைப் பயிற்சியாளராக பீட்டர் ஹெய்ன் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் அசுரன், விடுதலை திரைப்படத்தின் சண்டைப் பயிற்சியாளராகவும் பணியாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய பீட்டர் ஹெய்ன், “அரசன் திரைப்படம் மிக எதார்த்தமான உள்ளூர் கேங்ஸ்டர் படமாக வடசென்னையை விட பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இதன் கிளைமேக்ஸ் சண்டைக் காட்சியை வெற்றி மாறன் சொன்ன போது குழப்பமும் மிரட்சியும் ஏற்பட்டது. இதற்காக, என்னுடைய சிறந்த உழைப்பைக் கொடுப்பேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Stunt coordinator Peter Hein has spoken about the movie Arasan
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