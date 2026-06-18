அரசன் திரைப்படத்தின் சண்டைக்காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசனின் அறிவிப்பு விடியோ வெளியானதிலிருந்து பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. அனிருத்தின் பின்னணி இசையும் ஹிட் அடித்ததால் இப்படம் எப்போது வருமென ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இடையே, தடைபட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. அரசனுடன் ’ராஜன் வகையறா’ படத்தின் படப்பிடிப்பையும் வெற்றி மாறன் நடத்தி வருகிறார்.
மேலும், அரசன் திரைப்படத்தை இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில், தற்போது சில முக்கியமான சண்டைக் காட்சிகளைப் படமாக்கி வருகின்றனராம். சண்டைப் பயிற்சியாளராக பீட்டர் ஹெய்ன் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் விடுதலை திரைப்படத்தின் சண்டைப் பயிற்சியாளராகவும் பணியாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
The action sequences of the movie 'Arasan' are being filmed.
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