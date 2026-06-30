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ஸ்பிரிட் - கல்லூரி மாணவராக நடிக்கும் பிரபாஸ்?

ஸ்பிரிட் திரைப்படம் குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது...

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ஸ்பிரிட் பட முதல் பார்வை போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / சந்தீப் ரெட்டி வங்கா.

Updated On :30 ஜூன் 2026, 5:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ஸ்பிரிட் திரைப்படம் குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கத்தில் நடிகர் பிரபாஸ் நாயகனாக நடிக்கும் ஸ்பிரிட் திரைப்படம் பெரிய பட்ஜெட்டில் பான் ஆசிய திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது.

இப்படத்தின் நாயகியாக முதலில் நடிகை தீபிகா படுகோன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். பின், தீபிகா விதித்த நிபந்தனைகள் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ஒத்து வராததால் நடிகை டிருப்தி திம்தி ஒப்பந்தம் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதம் வெளியாகவுள்ளதால் தயாரிப்பு பணிகளில் தொய்வில்லாமல் செல்கிறது.

இதில், பிரபாஸ் காவல்துறை அதிகாரியாக நடிப்பதாகக் கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது படப்பிடிப்பில் கல்லூரி மாணவராக பிரபாஸ் நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது பிளாஷ்பேக் காட்சிகளுக்கான படப்பிடிப்பாக இருக்கலாம் என்றும் ஊகிக்கப்பட்டுள்ளது.

New information has emerged regarding the movie Spirit, starring actor Prabhas.

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