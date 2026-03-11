சின்ன திரையில் அறிமுகமாகும் பிக் பாஸ் ரியா!

பிக் பாஸ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் மூலம் புகழ் பெற்ற ரியா, சின்ன திரையில் நடிகையாக அறிமுகமாகவுள்ளார்.
பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடருக்குப் பிறகு நிரோஷா - ஸ்டாலின் மீண்டும் ஜோடி சேர்ந்து நடிக்கவுள்ள 'லட்சுமி மெஸ்' தொடரில் ரியா நடிக்கவுள்ளார்.
இல்லத்தரசிகளை மட்டுமின்றி இளம் தலைமுறையினரைக் கவரும் வகையிலும் விஜய் தொலைக்காட்சியில் சின்ன திரை தொடர்கள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து இதுவரை கனா கண்டேனடி, அழகே அழகு, சுட்டும் விழிச் சுடரே என மூன்று தொடர்கள் அறிமுகமாகியுள்ளன. இவை ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
தற்போது லட்சுமி மெஸ் என்ற புதிய தொடர் விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
பொன்னி தொடரின் நடிகை வைஷ்ணவி நாயகியாகவும், பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் புகழ் வசந்த் வசி நாயகனாகவும் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் ஷங்கரேஷ், மகேஷ், அஜித் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
இத்தொடரில் நடிகை ரியாவும் நடிக்கவுள்ளார். விளம்பரப் படங்களில் நடித்துவந்த ரியா, இத்தொடரின் மூலம் சின்ன திரையில் அறிமுகமாகவுள்ளார்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விமர்சித்து பிரபலமான ரியா, பிக் பாஸ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியில் வைல்டு கார்டு போட்டியாளராகக் கலந்துகொண்டார்.
தற்போது சின்ன திரையில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதால், ரசிகர்கள் பலர் ரியாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Bigg boss 8 tamil fame Riya act in lakshmi mess serial in vijay tv
