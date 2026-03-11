Dinamani
கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு! ஹோர்முஸ் நீரிணையில் கண்ணிவெடி பதிக்கும் 16 ஈரான் கப்பல்களை அழித்த அமெரிக்கா! தமிழ்நாட்டில் இருந்து புறப்பட்டார் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி! மேற்கு வங்க ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி நாளை பதவியேற்பு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்!தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் 'அம்மா' ஆட்சி: பியூஷ் கோயல்அரசுப் பள்ளி சத்துணவில் பல்லி: மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி!நவாஸ்கனி எம்.பி.க்கு எதிரான வழக்கை திரும்பப் பெற ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவுதென் தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புதமிழகத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடுபிரதமர் மோடி இன்று திருச்சி வருகை! ரூ. 5,650 கோடி திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்!மின்மாற்றிகள் கொள்முதலில் ரூ.397 கோடி ஊழல் இல்லை: டான்ஜெட்கோ நேரடி பணி நியமனங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27% இடஒதுக்கீடு அமல்: மத்திய அரசு!
/
செய்திகள்

சின்ன திரையில் அறிமுகமாகும் பிக் பாஸ் ரியா!

பிக் பாஸ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் மூலம் கவனம் ஈர்த்த ரியா, சின்ன திரையில் நடிகையாக அறிமுகமாகவுள்ளார்.

News image
பிக் பாஸ் ரியா- படம் - இன்ஸ்டாகிராம்
Updated On :11 மார்ச் 2026, 11:05 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிக் பாஸ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் மூலம் புகழ் பெற்ற ரியா, சின்ன திரையில் நடிகையாக அறிமுகமாகவுள்ளார்.

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடருக்குப் பிறகு நிரோஷா - ஸ்டாலின் மீண்டும் ஜோடி சேர்ந்து நடிக்கவுள்ள 'லட்சுமி மெஸ்' தொடரில் ரியா நடிக்கவுள்ளார்.

இல்லத்தரசிகளை மட்டுமின்றி இளம் தலைமுறையினரைக் கவரும் வகையிலும் விஜய் தொலைக்காட்சியில் சின்ன திரை தொடர்கள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து இதுவரை கனா கண்டேனடி, அழகே அழகு, சுட்டும் விழிச் சுடரே என மூன்று தொடர்கள் அறிமுகமாகியுள்ளன. இவை ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

தற்போது லட்சுமி மெஸ் என்ற புதிய தொடர் விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

பொன்னி தொடரின் நடிகை வைஷ்ணவி நாயகியாகவும், பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் புகழ் வசந்த் வசி நாயகனாகவும் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் ஷங்கரேஷ், மகேஷ், அஜித் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

இத்தொடரில் நடிகை ரியாவும் நடிக்கவுள்ளார். விளம்பரப் படங்களில் நடித்துவந்த ரியா, இத்தொடரின் மூலம் சின்ன திரையில் அறிமுகமாகவுள்ளார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விமர்சித்து பிரபலமான ரியா, பிக் பாஸ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியில் வைல்டு கார்டு போட்டியாளராகக் கலந்துகொண்டார்.

தற்போது சின்ன திரையில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதால், ரசிகர்கள் பலர் ரியாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

சின்ன திரையில் களமிறங்கிய நடிகை அம்பிகா!

சின்ன திரையில் களமிறங்கிய நடிகை அம்பிகா!

பின்னணி குரலுக்காக ஒரே மேடையில் விருது பெற்ற தாய் - மகள்!

பின்னணி குரலுக்காக ஒரே மேடையில் விருது பெற்ற தாய் - மகள்!

மனிதர்களை சம்பாதித்துவிட்டேன், பணம் முக்கியமல்ல: திவ்யாவுக்காக அரோரா செய்த செயல்!

மனிதர்களை சம்பாதித்துவிட்டேன், பணம் முக்கியமல்ல: திவ்யாவுக்காக அரோரா செய்த செயல்!

படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கும் கானா வினோத்! நாயகி யார் தெரியுமா?

படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கும் கானா வினோத்! நாயகி யார் தெரியுமா?

வீடியோக்கள்

ஈரான் போரால் இந்தியாவில் பாதிப்பு | Iran Israel war | America | Dr Ramasubramanian | Dinamani
வீடியோக்கள்

ஈரான் போரால் இந்தியாவில் பாதிப்பு | Iran Israel war | America | Dr Ramasubramanian | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
AI வருகையால் பாடகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்?: Singer காவ்யா அஜித் பேட்டி | Kavya Ajit | Exclusive |
வீடியோக்கள்

AI வருகையால் பாடகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்?: Singer காவ்யா அஜித் பேட்டி | Kavya Ajit | Exclusive |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு