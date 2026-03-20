ஓடிடியில் வெளியான மை லார்ட்!
மை லார்ட் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு பற்றி...
மை லார்ட் படத்தில் சசிகுமார் - சைத்ரா ஆச்சார்
மை லார்ட் படத்தில் சசிகுமார் - சைத்ரா ஆச்சார்
சசிகுமார் நடித்த மை லார்ட் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியானது.
இயக்குநர் ராஜு முருகன் இயக்கத்தில் சசிகுமார் நடித்து வெளியான திரைப்படம் ‘மை லார்ட்.
ஒலிம்பியா மூவிஸ் நிறுவனம் சார்பில் எஸ். அம்பேத்குமார் தயாரித்து வெளியான இப்படத்தில், கன்னட நடிகை சைத்ரா ஆச்சார் நாயகியாக நடித்துள்ளார். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
மை லார்ட் திரைப்படம் கடந்த பிப். 13 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்தப் படம் ஓடிடியில் இன்று வெளியாகியுள்ளது. அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் இன்று முதல் இப்படத்தைக் காணலாம் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
